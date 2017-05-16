Ведущие представители отрасли обсудили результаты разработки технического проекта двигателя для Як-130



Один из трех последних переданных ВКС России по программе 2016 года Иркутским авиационным заводом ПАО "Корпорация "Иркут" учебно-боевых самолетов Як-130 (бортовой номер "48 красный", серийный номер 1316) во время промежуточной посадки в Шаголе (Челябинск) при перелете из Иркутска в Армавир. 20.12.2016

Источник: Илья Соловьёв / vonsolovey.livejournal.com Один из трех последних переданных ВКС России по программе 2016 года Иркутским авиационным заводом ПАО "Корпорация "Иркут" учебно-боевых самолетов Як-130 (бортовой номер "48 красный", серийный номер 1316) во время промежуточной посадки в Шаголе (Челябинск) при перелете из Иркутска в Армавир. 20.12.2016Источник: Илья Соловьёв / vonsolovey.livejournal.com

ЦАМТО, 16 мая. В АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" проведен научно-технический совет (НТС) по обсуждению результатов разработки технического проекта двигателя для учебно-боевого самолета Як-130.

В заседании НТС приняли участие специалисты ведущих научных организаций промышленности и Минобороны России в области двигателестроения: ФГУП "ЦИАМ им. П.И.Баранова", АО "ОКБ им. А.С.Яковлева", ФГУБ "ЦНИИ ВВС" МО РФ, 929 ГЛИЦ МО РФ и предприятия-соисполнители проекта – АО "УНПП "Молния", АО "ОМКБ", АО "ЭПО "Сигнал".

В ходе рассмотрения представленных материалов участники констатировали, что технические и технологические решения подтверждают выполнение требований технического задания на проведение опытно-конструкторских работ и позволяют обеспечить ряд разработок перспективных летательных аппаратов.

Разработка двигателя производится исключительно с использованием отечественных материалов и комплектующих, включая электрорадиоизделия, что позволяет поднять отечественное авиастроение на новый уровень.

Технический проект рекомендован НТС для рассылки в научно-исследовательские организации промышленности и Минобороны России с целью выдачи заключений.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "НПЦ газотурбостроения "Салют".