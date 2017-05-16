Американский адмирал призвал увеличить флот, чтобы не уступать России
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Авианосец ВМС США Нимиц (CVN 68)
Источник: © Фото : U.S. Navy/ Aiyana S. Paschal
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. США нужно наращивать свой флот, чтобы быть в состоянии конкурировать с такими странами, как Китай и Россия, считает начальник штаба ВМС адмирал Джон Ричардсон.
"И Китай, и Россия способны конкурировать в глобальном масштабе во всех областях и на конкурентной скорости. Обе страны имеют значительные космические, кибернетические и ядерные силы", - цитирует Ричардсона портал Defense News.
По его словам, обе страны "бросают вызов американскому влиянию и интересам" в разных регионах мира и часто - в морских пространствах. Так, Ричардсон подчеркнул, что Россия расширила зоны своих морских операций в Балтийском, Черном, Средиземном и Каспийском морях. Отдельно адмирал отметил, что Россия сохранила и модернизировала свой подводный флот и в прошлом месяце спустила на воду вторую атомную подлодку проекта "Ясень".
"Нам срочно нужно действовать, чтобы достичь более высоких показателей ВМС так скоро, насколько это возможно", - сказал он.
"Наращивание военно-морских сил предполагает увеличение числа кораблей. Сейчас наша цель - это флот, насчитывающий примерно 310 кораблей. Но если посмотреть на долгосрочный прогноз, то становится ясно, что для того, чтобы выйти за эти рамки, нам придется начать строить еще корабли", - добавил он. По его словам, новой целью должно стать число в 355 кораблей.
Ричардсон сделал это заявление в преддверии публикации новой "Белой книги" ВМС США, отмечает портал.
Одним из предвыборных обещаний президента Дональда Трампа было увеличение американских военно-морских сил до 350 кораблей.
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16.05.2017
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