Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Американский адмирал призвал увеличить флот, чтобы не уступать России

17.05.2017 РИА Новости 107 0
0
Понравилась новость?
 0
CVN 68
Авианосец ВМС США Нимиц (CVN 68)
Источник: © Фото : U.S. Navy/ Aiyana S. Paschal

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. США нужно наращивать свой флот, чтобы быть в состоянии конкурировать с такими странами, как Китай и Россия, считает начальник штаба ВМС адмирал Джон Ричардсон.

"И Китай, и Россия способны конкурировать в глобальном масштабе во всех областях и на конкурентной скорости. Обе страны имеют значительные космические, кибернетические и ядерные силы", - цитирует Ричардсона портал Defense News.

По его словам, обе страны "бросают вызов американскому влиянию и интересам" в разных регионах мира и часто - в морских пространствах. Так, Ричардсон подчеркнул, что Россия расширила зоны своих морских операций в Балтийском, Черном, Средиземном и Каспийском морях. Отдельно адмирал отметил, что Россия сохранила и модернизировала свой подводный флот и в прошлом месяце спустила на воду вторую атомную подлодку проекта "Ясень".

"Нам срочно нужно действовать, чтобы достичь более высоких показателей ВМС так скоро, насколько это возможно", - сказал он.

"Наращивание военно-морских сил предполагает увеличение числа кораблей. Сейчас наша цель - это флот, насчитывающий примерно 310 кораблей. Но если посмотреть на долгосрочный прогноз, то становится ясно, что для того, чтобы выйти за эти рамки, нам придется начать строить еще корабли", - добавил он. По его словам, новой целью должно стать число в 355 кораблей.

Ричардсон сделал это заявление в преддверии публикации новой "Белой книги" ВМС США, отмечает портал.

Одним из предвыборных обещаний президента Дональда Трампа было увеличение американских военно-морских сил до 350 кораблей.
16.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Кибербезопасность
Ядерный щит

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.05 03:38
  • 4
2020. Марсианский привет Рогозину
  • 17.05 02:51
  • 4
"Ракета Х-35 — одна из лучших в мире"
  • 17.05 01:35
  • 1
ВМФ России планирует получить четыре фрегата проекта 22350 до 2025 года
  • 17.05 01:13
  • 1
С-500 — полное технологическое доминирование (Печат, Сербия)
  • 17.05 00:21
  • 4
Прощай, калашников, здравствуй, калашников
  • 16.05 23:52
  • 3
Минобороны усиливает "инженерный спецназ"
  • 16.05 23:35
  • 5
Ирландская авиакомпания CityJet покупает 15 самолетов Sukhoi Superjet 100
  • 16.05 23:02
  • 17
МиГ-35 - последний истребитель РСК "МиГ"?
  • 16.05 22:19
  • 21
Короткий разбег в новый век
  • 16.05 22:14
  • 17
СМИ: Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" останется с "Гранитом" по финансовым соображениям
  • 16.05 22:02
  • 114
Компания SpaceX провела первое испытание ракеты Falcon Heavy
  • 16.05 22:01
  • 59
СМИ: Базз Олдрин предложил NASA выйти из проекта МКС ради скорейшего освоения Марса
  • 16.05 21:50
  • 86
Россия обгоняет США на гиперзвуке
  • 16.05 20:36
  • 789
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 16.05 20:32
  • 14
Украинцы заняли предпоследнее место в натовском танковом биатлоне
другие обсуждаемые темы