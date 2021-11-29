Зачем Америка вооружит Австралию атомоходами

Перспективы блока AUKUS по части стратегического судостроения

Отказ Австралии от сделки по дизель-электрическим субмаринам французского проекта Shortfin Barrakuda 1А продолжает оставаться в центре внимания недовольных европейцев. Отправившемуся в турне по Старому Свету австралийскому премьер-министру Скотту Моррисону пришлось отвечать на неудобные вопросы прессы в ходе Конференции ООН по изменению климата в Глазго в начале ноября.

Журналисты, в частности, спросили, почему Моррисон своевременно не проинформировал президента Франции о переговорах с США и Великобританией по формированию военно-политического блока AUKUS и о первой программе под его «крышей» – строительству восьми атомных подлодок. Австралийскому лидеру пришлось на ходу придумывать оправдание, как он пытался, но не смог дозвониться до Макрона.

Нескромное предложение

Англосаксонские союзники подметили недовольство Австралии низкими темпами реализации проекта Shortfin Barrakuda и предложили альтернативу: свои лодки вместо французских. Поскольку американцы и англичане давно отказались от строительства дизель-электрических субмарин в пользу атомных, речь могла идти только о последних.

Оснащение ВМС страны восемью подлодками с ядерными энергетическими установками сделает Австралию седьмым членом мирового клуба обладателей подобной техники – наряду с США, Великобританией, Францией, Китаем, Россией и Индией.

На рубеже веков Австралия реализовывала программу по шести дизель-электрическим подводным лодкам типа Collins. Это шведский проект, выполненный специально для иностранного заказчика со сборкой на его территории. Строительство субмарин началось в 2001 году, ввод в строй – с 2006 по 2013 год.

При этом Австралия столкнулась с большими проблемами при интеграции американской боевой информационной управляющей системы (БИУС) типа CCS Mk2 или AN/BYG-1. Это нашло отражение в крупных незапланированных расходах – в основном по оплате услуг американских компаний. Из-за технической неготовности системы в экспортном варианте для ВМС Австралии построенные к тому времени лодки типа Collins пришлось оснащать старой – с устаревших субмарин типа Oberon.

В течение 2008–2018 годов AN/BYG-1 установили в процессе ремонта на все шесть лодок типа Collins. Общая стоимость проекта доскочила до 5 млрд долл., из которых только на БИУС потратили миллиард. Дорого, но теперь существует «австралийский» вариант AN/BYG-1, готовый для применения и на будущих американских атомоходах экспортного облика.

Пока нет ясности, каким именно классом АПЛ пополнится ВМС Австралии. И США, и Великобритания ведут серийное строительство по одному типу многоцелевых АПЛ – Virginia и Astute соответственно. Специального проекта для Австралии скорее всего не будет: вполне сойдет и сравнительно простая модернизация уже имеющегося.

Согласно требованиям заказчика, австралийские подлодки будут унифицированы с американскими субмаринами по линии БИУС, поскольку те уже стоят на шести дизель-электрических типа Collins. При этом будут использоваться базовые типы ракет («Томагавк», «Гарпун» и т.п.), так что и здесь ничего нового выдумывать не придется.

Американская предприимчивость

Поскольку БИУС для Collins создавали на основе AN/BYG-1 от Virginia, это аргумент в пользу последней как претендента на роль новой субмарины для ВМС Австралии. Вместе с тем Virginia – лодка крупных размеров с огромным ракетным арсеналом, по своей огневой мощи сравнимая разве что с новейшей российской АПЛ проекта 885М «Ясень-М». Недавно в серию пошел вариант Block V с дополнительной секцией, содержащей вертикальные пусковые установки (ВПУ), что повысило число несомых «Томагавков» с 12 до 40 единиц.

АПЛ Astute не несет ВПУ, поэтому она меньше и проще конструктивно, но при этом способна эффективно действовать как на океанских просторах, так и возле морского побережья. Экипаж – 98 человек против 135 у Virginia Block V, длина – 97 м против 140, водоизмещение – 7–8 тыс. т против 10 200, боекомплект ракет и торпед – 38 против 65.

Обе лодки по совокупности тактико-технических характеристик представляются избыточными для ВМС Австралии. «По технике» лучше подходит Astute, но проблема – в низкой серийности. Как следствие – долгое строительство и завышенная стоимость. Королевский флот обладает всего-навсего четырьмя стратегическими ракетоносными и шестью многоцелевыми АПЛ. Американский – 22 и 50 соответственно плюс одна в резерве и две учебных.

Надо отдать должное предприимчивости американцев и их предпочтению массовому строительству техники с целью снижения издержек и стоимости единицы продукции. Этот эффект проявился во многих проектах, включая атомные. Например, серия АПЛ типа Los-Angeles была построена в количестве 62 единиц. Ныне ведется еще более масштабный проект Virginia, по которому уже построено 19 корпусов, а всего их будет 66.

Советский Союз построил больше АПЛ, чем США, но таких огромных серий у нас не было. Многочисленные отечественные атомоходы разбиты на большое число классов и модификаций. Первопричиной было стремление конструкторских бюро изобрести что-то новенькое и предложить это флоту вместо серийной продукции. Военачальники со своей стороны искали очередное «чудо-оружие». Многотипность обернулась большими проблемами в эксплуатации и поддержании кораблей в боеготовом состоянии.

А вот ВМС США предпочитали практику долгосрочного строительства больших серий, даже если серийные корабли с какого-то момента сходили со стапелей морально устаревшими. Это давало существенную выгоду по цене за единицу готовой продукции, высокие темпы выпуска, снижение стоимости ремонта и эксплуатации.

Предприимчивость – не единственная черта американцев. Когда нужно, они без зазрения совести могут указать друзьям и союзникам их место, исходя из исключительности своей нации. Если Лондон будет нарушать планы Вашингтона, британцев просто-напросто отодвинут от проекта. Без каких-либо существенных последствий для сроков и объема его реализации.

Только новые лодки

Существует вероятность развития событий, при котором англосаксонские союзники предложат австралийцам какое-то число старых субмарин для учебных целей. При этом англичане, если вообще смогут, выделят одну лодку. Поскольку у них самих в строю всего шесть многоцелевых атомоходов.

Американцы менее стеснены, но и у них тоже нет «лишних» АПЛ. Таких, что можно легко вывести из состава собственного флота ради передачи австралийцам. Досрочный вывод даже пары атомных подлодок из состава действующих сил вызовет серьезное снижение военно-морского потенциала.

В настоящее время плановый вывод подлодок из состава ВМС США осуществляется прежде всего по соображениям физического износа, а не морального старения. Лодки третьего поколения, как правило, рассчитывались на 25–30 лет эксплуатации. С возможным продлением еще на некоторое время, определяемое техническим состоянием и остатком загруженного в реактор ядерного топлива.

Продлить срок службы можно, проведя капитальный ремонт и замену урановых стержней, но это дорогой и неэффективный путь. Опыт мирового судостроения говорит, что зачастую выгоднее построить новую лодку, чем заниматься продлением срока службы и ремонтами старой, особенно если подходят к концу ресурсы атомного реактора. Научно-технические достижения в атомной промышленности привели к тому, что лодки четвертого поколения могут служить по 40 лет и более.

Наиболее реалистичным сценарием представляется передача Австралии в лизинг или аренду одной-двух морально и физически устаревших АПЛ типа Los Angeles в качестве «учебных». Это позволит приступить к подготовке личного состава и стимулировать процесс инфраструктурных изменений портового и берегового хозяйства Австралии в контексте базирования атомного флота и поддержания его технической исправности.

Подводные лодки типа Los Angeles выпускались с начала 1970-х по конец 1990-х. Всего построено 62 единицы, из которых 31 уже утилизирована. Остаются в строю 28, одна – в резерве, две используются в качестве учебных.

Темпы строительства

Дональд Трамп, а вслед за ним и Джозеф Байден говорили о необходимости повышения общей численности АПЛ в ВМС США, для чего требуется увеличение темпов строительства с двух до трех ежегодно.

Как достичь этого на практике? Все лодки для американского флота делают на двух верфях – в Ньюпорт Ньюс и Гротон, работающих с полной нагрузкой. Уже размещенные заказы Пентагона и планы дальнейших закупок, одобренные Конгрессом в плане финансирования, обеспечивают им работу на перспективу как минимум до 2035 года. Эта дата определена долгосрочной программой Virginia. И даже после ее завершения судостроителям обоих верфей есть чем заняться: к тому времени будет подготовлена документация на новый стратегический ракетоносец Columbia и «лодку-убийцу» SSN-X.

Словом, американская промышленность не способна в ближайшие полтора десятилетия предложить ВМС Австралии новые атомные подводные лодки без снижения темпов работы по удовлетворению потребностей Главного Заказчика. Во всяком случае, без больших дополнительных инвестиций по расширению существующих мощностей, которые нужно сделать в ближайшие несколько лет.

Срывать ритмичную работу – не по-американски. А это практически неотвратимо при проведении любой более-менее серьезной модернизации производства. Обе верфи работают хорошо, обеспечены заказами, выпускают освоенную в производстве базовую лодку.

При необходимости нарастить производство лучшим решением будет строительство третьей верфи, сравнимой с Ньюпорт Ньюс и Гротон. Чтобы в результате годовая мощность возросла на треть и составила три лодки ежегодно. А это и есть тот желаемый уровень, о котором первым заговорил Трамп. Логично, чтобы новая верфь изначально рассчитывалась на строительство лодок следующего поколения Columbia и SSN-X.

Новая верфь

А что, если американцы решат построить новую мегаверфь в Австралии? Такое предприятие выпускало бы АПЛ как для американского флота, так и австралийского. Хорошо отлаженное крупносерийное строительство обещает снижение стоимость единицы продукции и унификацию двух флотов. Австралийцы говорят по-английски, им не составит труда освоить производство по американской документации.

Местная судостроительная промышленность развита достаточно хорошо. Австралийцы делали не только дизельные субмарины, но и эсминцы, фрегаты, другие типы кораблей и судов. Высококвалифицированные кадры имеются в достатке. Главная проблема – малая серийность, в результате стоимость единицы продукции на 25–30% больше, чем в США. Если наладить массовый выпуск, тема уйдет, и на первый план выйдет стоимость рабочей силы – а она ниже, чем в Америке.

При этом рабочие места в оборонно-промышленном комплексе США не просто будут сохранены, а увеличатся. Потребуется больше ядерных реакторов, паровых турбин, электрических машин, вооружения, БИУС и т.д. Вся эта комплектация может по низким расценкам перевозиться морским транспортом.

Само производство ядерных реакторов и их сборка – дело сложное, но неопасное. Опасность начинается, когда в готовый реактор загружают или выводят урановые стержни. Эта работа может быть выполнена за тысячи миль от берегов США – в далекой Австралии.

Таким образом, Вашингтон сможет вынести опасное и грязное производство с территории своей страны за рубеж. Без больших опасений по снижению качества конечной продукции – атомной субмарины.

От друзей секретов нет

До сих пор подобное развитие событий сдерживалось соображениями секретности. Но о каких секретах можно говорить в случае строительства АПЛ по американским проектам в Австралии? Изготовление больших стальных корпусов для подводных лодок? Здесь скорее не секреты, а искусство, мастерство судостроителей. Производство сталей нужной марки? Его могут обеспечить сталелитейные заводы США, поставляя листы и слитки в Австралию. Установка бортовых систем в отсеки для новой субмарины? Сегодня многое из подобной комплектации поставляется в запакованном виде и требует минимальных усилий при установке. Словом, секретов здесь немного.

Строительство крупной верфи в Австралии (вместе с другими объектами ядерной инфраструктуры для массового строительства, обслуживания и ремонта АПЛ) – это путь, который вписывается в общую практику индустриальных программ США. Если подобный проект будет реализован, определенные выгоды получит и Австралия. Будут созданы новые рабочие места для «белых» и «синих» воротничков. Страна войдет в число государств, выпускающих военную технику мирового уровня.

Возможно, кому-то подобное развитие событий представляется маловероятным. Но что говорит против такого сценария? Прочную политическую основу для него дает формирование нового союза AUKUS, «заточенного» под проект атомных субмарин. Экономически серийное строительство АПЛ для такого крупного заказчика, как ВМС США, будет иметь прибыльный характер. А втягивание Австралии в орбиту США даст Вашингтону огромные политические, военные и экономические выгоды.

Владимир Карнозов

Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.