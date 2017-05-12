Первые "Арматы" получат таманцы



Т-14 "Армата"

Источник: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Т-14 "Армата"Источник: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Танки нового поколения начнут поступать на вооружение после 2020 года

Первые танки Т-14 "Армата" поступят на вооружение 1-го гвардейского танкового полка Таманской дивизии. Это легендарная воинская часть в советской и российской армиях. Ранее в ходе реформы полк был расформирован, но сейчас Минобороны вернуло его в строй. По мнению экспертов, перевооружение прославленного полка на "Армату" не только подчеркнет преемственность традиций, но и стимулирует военнослужащих к освоению сложной техники.

1-й гвардейский танковый Чертковский дважды ордена Ленина Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк имени маршала бронетанковых войск М.Е. Катукова ведет свою историю от 1-й гвардейской танковой бригады (до ноября 1941 года — 4-я танковая бригада). Она прославилась в ходе обороны Москвы, сражения на Курской дуге, а также при штурме Берлина. Первым командиром бригады был полковник Михаил Катуков, впоследствии дважды Герой Советского Союза, маршал бронетанковых войск и один из самых успешных танковых командиров Второй мировой войны.

Как рассказали "Известиям" в главном командовании Сухопутных войск, 1-й гвардейский танковый полк Таманской дивизии будет одной из первых воинских частей, которая получит на вооружение танки нового поколения Т-14 "Армата". Правда, произойдет это не раньше 2020 года. После того как новейшая боевая машина пройдет государственные испытания и будет принята на вооружение. Сейчас полк оснащен танками Т-72Б3.

До 2009 года 1-й гвардейский полк входил в состав Таманской дивизии. Но в ходе реформы бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова полк вместе с дивизией был расформирован. Его регалии и боевое знамя были переданы 8-й горной мотострелковой бригаде. Но в конце прошлого года Минобороны приняло решение заново сформировать легендарный полк.

Военный историк Алексей Исаев рассказал "Известиям", что в ходе Великой Отечественной войны 1-я гвардейская танковая бригада постоянно сражалась на ключевых участках фронта.

— Впервые бригада проявила себя осенью 1941 года в боях под Мценском, — пояснил эксперт. — Михаил Катуков грамотно использовал все тактические приемы. И на фоне паники и неразберихи сумел сохранить бригаду, а противник понес серьезные потери. В ноябре 1941 года бригада была переброшена под Москву на волоколамское направление. Именно ей пришлось останавливать немецкие танки, когда они прорвались через панфиловцев. В дальнейшем ее всегда ставили на самые сложные направления.

Алексей Исаев напомнил, что звездным часом бригады стало сражение на Курской дуге в июле 1943 года.

— Бригада оборонялась в полосе 6-й гвардейской армии и в течение десяти дней сдерживала целый немецкий танковый корпус, — сказал Алексей Исаев. — В контексте всей битвы это было даже более существенное достижение, чем Прохоровка. Далее в составе 1-й гвардейской танковой армии 1-я гвардейская танковая бригада участвовала в освобождении территории СССР и дошла до Берлина.

Ветеран бронетанковых войск Сергей Суворов рассказал "Известиям", что преемственность имеет очень большое значение для военнослужащих.

— 1-й гвардейский танковый полк всегда был символом и главной кузницей кадров для наших танковых подразделений, — пояснил он. — Служить здесь было честью. Многие офицеры, прошедшие через эту школу, впоследствии заняли руководящие посты в Минобороны. Перевооружение именно этой части на новейшие танки Т-14 "Армата" станет для личного состава еще одним знаком признания заслуг. И вызовет у военнослужащих гордость, поскольку именно они продолжили традиции своих героических предшественников.

4-я танковая бригада была сформирована осенью 1941 года. В ноябре она была преобразована в 1-ю гвардейскую. В феврале 1943 года бригада была подчинена 1-й танковой армии, в составе которой она и закончила войну. В мае 1945 года бригада была переформирована в танковый полк, который до начала 1990-х дислоцировался в ГДР. В январе 1992 года 1-й гвардейский танковый полк вошел в состав 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии.

Алексей Рамм, Евгений Андреев, Николай Сурков