ВС Казахстана в ходе парада показали новые БЛА



Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орлан-10»

Источник: gazeta.ru Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орлан-10»Источник: gazeta.ru

ЦАМТО, 11 мая. В ходе прошедшего 7 мая парада, посвященного 25-й годовщине образования Вооруженных сил Казахстана, были продемонстрированы несколько типов недавно приобретенных за рубежом беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщает "Джейнс дифенз уикли", в ходе мероприятия был представлен приобретенный в России разведывательный БЛА "Орлан-10" производства ООО "Специальный технологический центр" (СТЦ). Количество приобретенных БЛА неизвестно (на параде было продемонстрировано два аппарата).

Максимальная взлетная масса БЛА "Орлан-10" – 18 кг, масса полезной нагрузки – 3 кг, размах крыла – 1,8 м. Аппарат оснащен двигателем внутреннего сгорания на бензине АИ-95, способен развивать максимальную скорость 150 км/ч, выполнять полет на высотах до 5 км. Продолжительность полета БЛА – до 14 ч. Взлет осуществляется с разборной катапульты, посадка – с использованием парашюта.

На параде также был представлен разработанный "Элбит системз" (Elbit Systems) разведывательный БЛА "Скайларк I". Судя по информации, размещенной на сайте компании "Казахстан инжиниринг", на вооружение ВС Казахстана принята версия "Скайларк I-LEX". Размах крыла этого БЛА – 3 м, максимальная взлетная масса – 7,5 кг, продолжительность полета – до 3 ч, практический потолок – 4,5 км. "Скайларк I-LEX" отличается увеличенной дальностью полета (до 40 км против 20 км у более ранней версии) и рядом других усовершенствований, включая улучшенные канал передачи данных и систему навигации.

В состав комплекса "Скайларк I-LEX" входят три летательных аппарата, две цветные CCD-камеры, одна тепловизионная камера на основе неохлаждаемой болометрической матрицы. БЛА также оборудованы лазерным целеуказателем и потенциально могут нести другую полезную нагрузку, включая оборудование для ретрансляции связи.

В сентябре 2016 года начальник отдела ТОО "Казахстанская авиационная индустрия" Жанту Мамашев в ходе IV Форума машиностроителей Казахстана сообщил журналистам, что компания ведет с "Элбит системз" переговоры по поставке оборудования и получении лицензии на размещение в стране сборочной линии БЛА. Производство "Скайларк" и "Гермес" предполагалось начать в 2017 году. Начальные планы предполагают сборку на предприятии 5-10 БЛА в год с постепенным увеличением этого количества до 20 ед.

ВС Казахстана также продемонстрировали два ударно-разведывательных БЛА "Винг Лунг" производства китайской корпорации AVIC. Предположительно, их поставка была выполнена в марте 2016 года. На текущий момент неизвестно, какие вооружения были поставлены вместе с БЛА (в состав полезной нагрузки могут входить противотанковые ракеты с лазерным наведением, ракеты TY-90 класса "воздух-воздух", а также малоразмерные управляемые высокоточные бомбы).

По официальной информации, в параде приняли участие более 5000 военнослужащих, 300 ед. техники и 70 летательных аппаратов. Помимо БЛА, в ходе парада были показаны бронемашины БТР-80A и БТР-82A, ББМ "Кобра" турецкой "Отокар" (Otokar) и "Арлан", боевые машины пехоты БМП-2, танки T-72БA, боевые машины поддержки танков, многоцелевые бронеавтомобили "Тигр", самоходные ПТРК "Штурм-С", 122-мм буксируемые гаубицы Д-30, 152-мм "Мста-Б" и 152-мм "Гиацинт-Б", 122-мм РСЗО 1KGBK15 "КазГрад", 122-мм РСЗО "Прима", 220-мм тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", 300-мм РСЗО "Смерч", 240-мм самоходные минометы "Тюльпан", ТРК "Точка-У", ЗРК С-300ПС и буксируемые зенитные установки ЗУ-23M1.