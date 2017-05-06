Очередная партия вертолетов Ка-52 готовится к поставке Минобороны РФ
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Пусковые установки комплекса "Гермес-А" на веролете Ка-52, МАКС-2007
Источник: Саид Аминов / pvo.guns.ru
"Вертолеты России" начали сопровождение жизненного цикла Ка-52 для Минобороны РФ
АРСЕНЬЕВ /Приморский край/, 5 мая. /ТАСС/. Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты России") готовит очередную партию вертолетов Ка-52 для поставки Минобороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.
"В ходе своего первого приезда на предприятие в качестве генерального директора холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский осмотрел очередную партию вертолетов Ка-52 "Аллигатор", которые в настоящий момент готовят к передаче Министерству обороны РФ в рамках исполнения действующего до 2020 года государственного контракта", - говорится в сообщении.
Богинский осмотрел цех окончательной сборки после проведенной реконструкции, а также проверил ход реализации гособоронзаказа. Особое внимание в ходе встречи гендиректора холдинга с руководством предприятия было уделено готовности завода "Прогресс" к работе на экспорт.
"С целью выполнения обязательств по экспортному контракту на предприятии проводится реконструкция авиационного учебного центра, который в этом году примет первых военных специалистов из-за рубежа. Кроме того, для их подготовки к управлению новыми вертолетами ведется реконструкция аэродромной базы летно-испытательной станции", - приводит пресс-служба слова управляющего директора "Прогресса" Юрия Денисенко.
Сопровождение жизненного цикла
Компания "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина подписала контракт на сопровождение жизненного цикла Ка-52, сообщили в пресс-службе холдинга.
"В соответствии с заключенным контрактом на авиационную авиакомпанию "Прогресс" ложится задача по поддержанию исправности изготовленных авиакомпанией вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в местах их базирования на всей территории Российской Федерации. Эта работа будет вестись на всем протяжении жизненного цикла изделия - от момента передачи "Аллигаторов" Министерству обороны РФ до их списания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что действие контракта распространяется на весь штатный парк вертолетов Ка-52 Минобороны РФ, в том числе на те машины, которые были поставлены до момента подписания договора.
Контракт жизненного цикла вертолетной техники Ка-52 явился следствием аналогичного документа, подписанного в декабре 2016 года холдингом "Вертолеты России" и военным ведомством. Документ предусматривает сопровождение высокотехнологичной продукции, включая работы по сервисному обслуживанию и ремонту, в процессе эксплуатации для нужд министерства в 2016-2020 годах.
Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" серийно выпускается для нужд Министерства обороны Российской Федерации с 2010 года. Вертолет предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток.
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06.05.2017
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