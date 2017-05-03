Новосибирский НИИ разработал современный радиолокатор для Минобороны



АО "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна"

Источник: АО «НПО НИИИП-НЗиК» АО "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна"Источник: АО «НПО НИИИП-НЗиК»

ЦАМТО, 3 мая. "НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна" при содействии ученых Сибирского отделения РАН разработал новый радиолокатор для Минобороны РФ.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил гендиректор НИИ Павел Заболотный.

"На сегодня мы ведем разработку одного из радиолокаторов. Опытный образец изготовлен. Проведены первые этапы испытаний. Испытания успешны, мы получили те результаты, которые были необходимы и были заданы техзаданием главного конструктора", – сказал гендиректор НИИ.

П.Заболотный отметил, что этого бы не произошло, если бы не помощь коллег из Института физики полупроводников СО РАН.

"Один из материалов института и технология позволили нам решить совместно эту задачу с еще одним предприятием в Нижнем Новгороде. Только благодаря сотрудничеству задача решена, и мы получили положительный результат", – заявил он, отметив, что это лишь один из примеров опытно-конструкторских работ на предприятии. На создание локатора ушло около двух лет.

Гендиректор добавил, что НИИ ведет ряд опытно-конструкторских работ для Минобороны. Это в основном разработки современных и перспективных радиолокационных средств области воздушно-космической обороны, передает "РИА Новости".