Военнослужащие Ульяновского соединения ВДВ в летнем периоде обучения будут осваивать новое вооружение



БТР-МД "Ракушка"

Источник: http://www.tplants.com/ БТР-МД "Ракушка"Источник: http://www.tplants.com/

ЦАМТО, 3 мая. В десантно-штурмовой бригаде Воздушно-десантных войск (ВДВ), дислоцированной в Ульяновске, все занятия в летнем периоде обучения будут проводиться с применением поступившего новейшего вооружения.

В соответствии с планом перевооружения подразделения бригады получили комплекты боевого снаряжения "Ратник", включающего в себя средства связи, приборы ночного видения и систему бронезащиты, предназначенной для снижения поражения от холодного оружия, пуль стрелкового оружия и осколков снарядов, а также новейшие ночные прицелы для стрелкового оружия, предназначенные для наблюдения за полем боя, оперативного обнаружения целей и ведения прицельной стрельбы ночью.

Для защиты личного состава и боевой техники от поражения радиоуправляемыми минно-взрывными устройствами в соединение поступил многофункциональный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Инфауна", который подавляет линии радиосвязи противника в ультракоротковолновом частотном диапазоне. С начала летнего периода обучения военнослужащие десантно-штурмовой бригады будут учиться использовать все поступившие новинки в комплексе с применением технических и огневых преимуществ полученного первого батальонного комплекта БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка". Боевая машина десанта БМД-4М предназначена для оснащения десантных частей с целью ведения маневренных наступательных и оборонительных действий совместно с другим образцами бронетанкового вооружения и техники.

На БМД-4М установлен боевой модуль "Бахча-У" со 100-мм пушкой-пусковой установкой и 30-мм автоматической пушкой и пулеметом ПКТ-М. В состав боевого модуля также входит автоматическая система управлением огнем и система стабилизации вооружения в двух плоскостях, что позволяет вести прицельный огонь на ходу. Боевая машина оснащена тепловизором, прицелом ночного видения, лазерным дальномером, средствами сопровождения цели. Многоцелевой бронетранспортер БТР-МДМ предназначен для перевозки личного состава десанта, боеприпасов, запасных частей, ГСМ во всех условиях боевого применения в различных климатических условиях. Машина оснащена автономной пулеметной установкой и курсовым пулеметом с дальностью стрельбы до 2000 м. Оба образца поступившей в бригаду бронированной гусеничной техники развивают скорость более 70 км/час, отличаются высокой маневренностью, могут преодолевать водную преграду со скоростью 10 км/час на плаву при волнении до 3 баллов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.