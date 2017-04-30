Второй прототип cамолета Diamond DART-450



Оба прототипа турбовинтового самолета Diamond DART-450 (регистрация OE-VDA и OE-VHS) в совместном полете. Австрия, апрель 2017 года

Источник: Diamond Aircraft Industries Оба прототипа турбовинтового самолета Diamond DART-450 (регистрация OE-VDA и OE-VHS) в совместном полете. Австрия, апрель 2017 годаИсточник: Diamond Aircraft Industries

Австрийская авиастроительная компания Diamond Aircraft Industries 27 апреля 2017 года распространила видеоролик, демонстрирующий в полете второй опытный образец разработанного ею весьма симпатичного самолета DART-450 (Diamond Aircraft Reconnaissance Trainer), оснащенного турбовинтовым двигателем АИ-450С взлетной мощностью 500 л.с. совместной разработки украинских компаний ГП “Ивченко-Прогресс” и АО “Мотор Сич” (Запорожье). При этом официально о начале летных испытаний второго прототипа DART-450 (серийный номер DART.002, регистрация OE-VHS) не сообщалось, и фотографии второго прототипа пока что не публиковались.

Напомним, что первый опытный образец самолета DART-450 (серийный номер DART.001, регистрация OE-VDA) cовершил первый полет 17 мая 2016 года в Винер-Нейштадте (Австрия).

Как явствует из обозначения, самолет DART-450 предназначен для использования в качестве учебно-тренировочного (для начальной и основной подготовки), а также для разведки и наблюдения, и ориентирован как на гражданское, так и на военное применение. По неофициальным сведениям, на начальном этапе разработки самолет DART-450 предполагался для продвижения в том числе и на российский рынок (включая возможное предложение Министерству обороны России),что отчасти и определило выбор двигателя АИ-450С (хотя опционально возможна установка турбовинтовых двигателей в диапазоне мощности до 1000 л.с. других производителей).

О разработке данной машины Diamond Aircraft объявила на авиасалоне в Фарнборо в июле 2014 года. По своему облику и размерам DART-450 выглядит весьма точным клоном известного учебно-тренировочного самолета Pilatus РС-7 (кстати, состоящего на вооружении ВВС Австрии). Самолет DART-450 имеет полностью цельнокомпозитную конструкцию и ряд оригинальных конструктивных решений, включая крыло с оригинальным скоростным профилем (изначально разработанное для остановленного разработкой малого бизнес-джета Diamond D-Jet) и легкие пневматические катапультные кресла разработки Martin-Baker или КС-2010 российского АО "НПП "Звезда". Двухместная тандемная кабина оснащена комплексом авионики фирмы Garmin (возможна установка других комплексов авионики по желанию заказчика) и боковой ручкой управления (по желанию заказчика может устанавливаться обычная центральная ручка). Зарезервировано место для установки под фюзеляжем гиростабилизированной электронно-оптической системы наблюдения, под крыльями могут устанавливаться два узла внешней подвески.

Вес пустого DART-450 составляет, в зависимости от варианта, от 1150 до 1330 кг, максимальный взлетный вес составляет 2300 кг. Длина самолета 10,75 м, размах крыла 11,74 м, высота 3,38 м. Максимальная скорость 250 узлов (465 км/ч), крейсерская 190 узлов, скорость сваливания "менее 61 уз". Потолок 7100 м. Заявляется, что c максимальным запасом топлива 840 литров самолет будет способен находиться в воздухе более 8 часов, с сохранением 30-минутного резерва топлива. Дальность полета с тем же резервом при этом может достигать 2890 км. Допустимая перегрузка от +7g до -5g позволит использовать самолет в качестве пилотажного.

Каталожная цена самолета ориентировочно составляет 3 млн долл, при этом заявляется, что стоимость летного часа машины якобы не превысит 500 долл. Diamond Aircraft заявляла о наличии одного твердого заказа на DART-450. Получение европейского гражданского сертификата сейчас планируется в конце 2017 года.

Ранее с января 2015 года Diamond Aircraft вела испытания двигателя АИ-450С на переоборудованном cемиместном легком самолете DA50-JP7.