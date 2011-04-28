Проекту большого военного беспилотника не хватило денег Минобороны



Модель БЛА «Альтаир»

Источник: militaryrussia.ru Модель БЛА «Альтаир»Источник: militaryrussia.ru

Поэтому теперь его предлагают приспособить под гражданские нужды

Разработчик военного беспилотного летательного аппарата (БЛА) – казанское ОКБ им. Симонова попросило правительство профинансировать гражданскую версию системы, сообщили «Ведомостям» топ-менеджер предприятия «Ростеха» и два человека, близких к Минобороны. Представитель Минпромторга России рассказал, что таких обращений от этого предприятия не было, ОКБ им. Симонова и Минпромторг Татарстана не ответили на запросы «Ведомостей».

ОКБ им. Симонова (на тот момент ОКБ «Сокол») выиграло конкурс Минобороны на научно-исследовательскую работу по созданию аппарата массой до 5 т на сумму в 1 млрд руб. в 2011 г. В 2013 г. был заключен пятилетний контракт на опытно-конструкторскую работу, а в 2016 г. БЛА «Альтаир» совершил первый полет. По словам человека, близкого к Минобороны, в ходе разработки масса БЛА увеличилась до 7 т. Предполагается, что он будет иметь продолжительность полета до 48 ч, потолок – до 12 км, дальность связи (без спутникового канала) – до 450 км и грузоподъемность – до 2 т, что позволит создать ударный вариант. По словам топ-менеджера «Ростеха», средств Минобороны на разработку не хватает (потрачено более 2 млрд руб.), поэтому у ОКБ и возникла идея включить гражданский вариант «Альтаира», который можно применять для мониторинга арктических районов, в ряд гражданских госпрограмм для получения финансирования в размере 1,5–2 млрд руб. По расчетам ОКБ, это позволит создать в 2019 г. образец комплекса БЛА, а в 2020 г. начать его выпуск.

Для России с ее сложными климатическими условиями, большой территорией и протяженной границей такие БЛА могут быть востребованы, считает редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов. В Арктике, кроме специальных задач для военных и пограничников, этот аппарат может использоваться для мониторинга крупных площадных и протяженных линейных объектов, обеспечения судоходства по Северному морскому пути и т. п. Такие БЛА сейчас стремятся иметь все развитые страны, но производит их считанное число компаний, добавляет Константин Макиенко из Центра анализа стратегий и технологий. Минобороны вправе спросить с ОКБ за срыв сроков, но альтернативы сейчас нет и поддержку этому проекту стоит оказать за счет менее приоритетных и более дорогостоящих, говорит человек, близкий к военному ведомству.