Еще несколько лет: почему отстают российские дроны

Эксперты рассказали о проблемах создания беспилотников в России

Российские военные обнаружили за пять лет подлет иностранных разведывательных беспилотников к берегам Крыма более тысячи раз. При этом вскоре НАТО должен получить новый американский беспилотный летательный аппарат Global Hawk для создаваемой системы воздушной разведки наземных целей. Есть ли у России ответ, разбиралась "Газета.Ru".

После нескольких лет задержек НАТО начало формировать систему воздушной разведки и наблюдения AGS (Alliance Ground Surveillance), частью которой являются беспилотные летательные аппараты (БЛА) стратегического класса RQ-4 Global Hawk Block 40, оснащенные мультиплатформенной РЛС нового поколения с активной фазированной антенной решеткой MP-RTIP.

AGS станет средством круглосуточного наблюдением за сушей и водной поверхностью в реальном времени. Считается, что она обеспечит большую детальность данных разведки, чем спутники.

Подобные технологии представляют несомненный интерес и для других стран мира, стремящихся создать аналогичные беспилотные системы как с разведывательными, так и ударными функциями.

Стоит отметить, что российские военные с момента возвращения Крыма в состав России более тысячи раз обнаруживали разведывательные беспилотники недалеко от полуострова.

"С марта 2014 года - после воссоединения Крыма с Россией - разведывательная деятельность у наших южных границ постоянно наращивается. Среднее количество обнаруженных дежурными силами ПВО разведывательных летательных аппаратов в этом регионе за год составляет порядка 250 воздушных целей", - сообщил командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-майор Николай Гостев в интервью газете "Красная звезда".

В основном фиксируются полеты американских самолетов-разведчиков ЕР-ЗЕ Aries и Р-8А Poseidon, а также стратегических разведывательных беспилотных аппаратов RQ-4В Global Hawk, добавил он.

Что касается России, то работы в сфере дронов среднего и тяжелого класса в настоящее время ведутся по нескольким направлениям.

Так, в апреле 2019 года российские ВКС впервые применили ударные беспилотные летательные аппараты типа "Орион-Э" при атаке объектов террористических формирований в сирийской провинции Хама.

Первоначально "Орион" разрабатывался как разведывательный аппарат большой продолжительности полета. В 2017 году он демонстрировался на авиасалоне МАКС и форуме "Армия". По ходу разработки аппарату было решено придать и ударные функции. До этого на оснащении Вооруженных сил России (в отличие от ВС США, Израиля, Китая) ударных БЛА попросту не было.

Размах крыла "Орион-Э" составляет 16 метров, длина аппарата - 8 метров, БЛА способен нести до четырех ракет класса "воздух-земля". Крейсерская скорость полета "Ориона" находится в диапазоне от 120 до 200 км/ч. Практический потолок составляет 7500 метров. Максимальная продолжительность полета - 24 часа, радиус боевого применения - до 300 км.

Интегрированный разведывательно-ударный вариант рассматривается к постановке на вооружение частей ВКС России после получения опыта боевого применения в Сирии.

Что касается тяжелых беспилотных летательных аппаратов стратегической разведки типа Global Hawk, то круг стран, способных создать такие системы, относительно невелик. В их число в настоящее время входит и Россия.

Как рассказал "Газете.Ru" главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов, в свое время Министерство обороны России ставило перед разработчиками задачу создания беспилотного комплекса, способного выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств.

Разработка БЛА с такими характеристиками, получившего название "Альтаир" (тема "Альтиус"), велась ОКБ им. Симонова (ранее именовалось ОКБ "Сокол") с 2011 года. Научно-исследовательская работа обошлась более чем в 1 млрд рублей.

Затем с разработчиками был заключен контракт на проведение опытно-конструкторских работ общей стоимостью порядка 3,6 млрд рублей. Три завершенных и принятых заказчиком этапа по данной работе были оплачены в размере около 3 млрд рублей.

"Однако затем ОКБ им. Симонова столкнулось с рядом сложностей как технического, так и организационного плана. Они, в свою очередь, повлекли за собой проблемы финансового характера - не хватало средств не только на проведение работ, но и на расчеты с контрагентами за уже выполненные работы", - рассказал Денис Федутинов.

Как сказал собеседник издания, уже на третьем этапе у исполнителя возникли определенные сложности, которые поставили под угрозу выполнение проекта. А сдача четвертого этапа - заводских испытаний, который должен был быть завершен в конце 2017 года, и вовсе была сорвана ОКБ им. Симонова.

По информации информированных источников, приблизительно в это же время стало понятно, что для проекта необходимо дополнительное финансирование. По некоторым оценкам, требовалось около 1 млрд рублей.

"Российское военное ведомство оказалось, мягко говоря, в непростой ситуации. Было очевидно, что, несмотря на имевшие место существенные затраты, проект высотного БЛА большой продолжительности полета, на который возлагались большие надежды, оказался под угрозой срыва", - отметил Денис Федутинов.

Как считает эксперт, список компаний, способных и готовых взяться за продолжение недоделанной работы, оказался на том этапе относительно невелик. Среди них было АО "Уральский завод гражданской авиации", которое входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, принадлежащую Ростеху.

"В 2012 году УЗГА начал лицензионную сборку израильских беспилотных комплексов Searcher Mk II (разработан в 1990-х годах) под обозначением "Форпост", - добавил заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Поначалу собирались поставлявшиеся из Израиля комплекты, позднее началась локализация производства. Эти комплексы активно применялись в Сирии. Комплекс включает три самолета и станцию управления. Масса БЛА - 436 кг, он способен вести разведку с высоты 5 км в течение 16 часов. Также налажено производство беспилотных систем BirdEye 400 все от того же израильского концерна Israel Aerospace Industries (IAI), которые в России получили название "Застава".

В 2019 году Минобороны получило вариант "Форпоста", собранный исключительно из отечественных комплектующих и с оригинальными техническими решениями. Ранее сообщалось, что завершаются испытания ударной версии аппарата ("Форпост-М"). Для этого комплекс получит радар, оптические системы и управляемые авиабомбы.

Однако все складывалось далеко не так просто.

"Руководство Татарстана выразило пожелание оставить данную работу и соответствующие наработанные компетенции в республике. В результате переговоров между сторонами, вовлеченными в спасение проекта "Альтаир", было принято компромиссное решение, что новый исполнитель будет его реализовывать также в Татарстане. С учетом данных требований, компанией УЗГА в городе Казани было создано обособленное подразделение уральского предприятия", - рассказал Федутинов.

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в то время отметил, что ожидается, что машина будет поднята в воздух уже в 2019 году. Тогда обозначенный срок показался многим чересчур оптимистичным.

В штат казанского подразделения были трудоустроены сокращенные в ОКБ им. Симонова ключевые специалисты.

"Казанское подразделение уральского предприятия полностью "встало на крыло" и продолжает работы по созданию усовершенствованной версии тяжелого беспилотника", - добавил главный редактор журнала "Беспилотная авиация".

Планер БЛА "Альтаир", рассказал Федутинов, выполнен по нормальной аэродинамической схеме с высоко расположенным крылом большого размаха и V-образным оперением. Взлетная масса аппарата, по имеющимся данным, достигает 7,5 тонн, размах крыла - 28,5 м. На БЛА использовано трехопорное убираемое колесное шасси.

На консолях крыла аппарата расположены два дизельных двигателя A03/V12 с турбонаддувом и жидкостным охлаждением мощностью 500 л. с. каждый. В конструкции БЛА широко использованы композиционные материалы.

Согласно имеющимся данным, БЛА должен иметь возможность выполнять полеты длительностью до двух суток. Дальность действия при этом не ограничивается каналом связи прямой видимости в связи с использованием также спутникового канала.

В качестве полезной нагрузки на БЛА "Альтаир" могут быть использованы станция оптической видовой разведки и РЛС бокового обзора. Предположительно, аппарат оборудован гиростабилизированой оптико-электронной системой наблюдения (ГОЭС) состоящей из тепловизионного канала с неохлаждаемым детектором и камерами высокого разрешения видимого диапазона, установленными на гиростабилизированной поворотной платформе. РЛС, вероятно, размещается в центральной части фюзеляжа. Общая масса полезной нагрузки при этом может превышать тонну.

БЛА "Альтаир" был доработан, проверена работоспособность всех его систем, проведен цикл наземных испытаний. 16 августа 2019 года обновленный "Альтаир", как и прогнозировал Криворучко, поднялся в небо и выполнил свой первый полет. Он проходил в течение 32 минут на высоте до 800 м в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов.

"Сейчас БЛА "Альтаир" активно проходит летные испытания. Между тем, впереди предстоит еще довольно большая работа по отладке систем, доводке БЛА до заданных заказчиком характеристик", - подчеркнул главный редактор журнала "Беспилотная авиация".

"Однако вопросы вызывает использование на "Альтаире" дизельных двигателей A03 германской компании Red Aircraft GmbH", - добавил Денис Федутинов.

Во-первых, по некоторым сведениям, к ним возникли вопросы по ряду параметров, включая ресурс. Во-вторых, использование не локализированных зарубежных двигателей в БЛА, который предполагается использовать для ведения стратегической разведки, имеет очевидные риски, обусловленные политическими обстоятельствами.

"Возможным вариантом решения данной проблемы может быть переход на турбовальный двигатель пятого поколения ВК-800С, серийное производство которого может быть развернуто на производственных мощностях УЗГА. Однако данный подход потянет за собой множество необходимых изменений в конструкции БЛА", - считает Денис Федутинов.

"Таким образом, можно предположить, что для успешного завершения данного проекта и выполнения имеющихся требований заказчика, потребуется еще несколько лет", - считает Денис Федутинов.

Михаил Ходаренок