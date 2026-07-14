Поставлены первые в 2026 году партии бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-30СМ2

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК", входит в Госкорпорацию Ростех) 9 июля 2026 года сообщило, что в рамках гособоронзаказа изготовило и передало Министерству обороны Российской Федерации партии многофункциональных истребителей Су-30СМ2 и истребителей-бомбардировщиков (фронтовых бомбардировщиков) Су-34. Машины прошли весь цикл необходимых наземных и летных заводских испытаний и отправились к местам несения службы.

Один из переданных Морской авиации ВМФ России новых истребителей Су-30СМ2 производства Иркутского авиационного завода (ИАЗ) ПАО "ОАК", июль 2026 года. Все бортовые номера, надписи и даже опознавательные знаки заретушированы (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК")

"Производственные площадки ОАК ритмично и по графику выпускают и передают технику в рамках ГОЗ. Одновременно с поставками техники мы ведем работы по дальнейшему совершенствованию наших самолетов, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе СВО", - сообщил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Со стороны bmpd укажем, что, таким образом, таким образом ВКС России получили первую в 2026 году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, построенных Новосибирским авиационным заводом имени В.П. Чкалова (НАЗ) ОАК. Ранее в 2025 году ВКС России получили семь партий самолетов Су-34 постройки НАЗ - оценочно, суммарно 18 самолетов. Как обычно, в сообщениях ОАК, начиная с 2022 года, количество поставленных самолетов не раскрывается, а их бортовые номера на распространяемых официальных фото- и видеоматериалах ретушируются.

По имеющимся данным, к началу 2026 года общее количество построенных для ВКС России бомбардировщиков Су-34 составило 212 единиц, включая семь опытных и предсерийных самолетов, в том числе в 2024 году было поставлено 16 серийных самолётов, а в 2025 году - 18 серийных самолетов.

Что касается истребителей Су-30СМ2, то, судя по окраске показанных ОАК переданных самолетов, они предназначены для Морской авиации ВМФ России, и стали первой партией самолетов Су-30СМ2 производства Иркутского авиационного завода (ИАЗ) ПАО "ОАК", поставленной в 2026 году.

Видимо, поставка этих самолетов произведена в рамках контракта на поставку 21 истребителя Су-30СМ2 для Морской авиации ВМФ России, заключенного Министерством обороны России с ОАК 25 августа 2020 года. Первая партия из четырех самолетов Су-30СМ2 с синими бортовыми номерами с "78" по "81" по данному контракту была передана Морской авиации ВМФ России в конце 2021 года и в январе 2022 года вошла в состав 4-го гвардейского морского штурмового авиационного полка 34-й смешанной авиационной дивизии авиации Балтийского флота с базированием в Калининградской области. В ноябре 2022 года ИАЗ передал следующую по этому контракту партию из четырех истребителей Су-30СМ2 с синими бортовыми номерами с "82" по "85", которые также были поставлены в состав 4-го гвардейского морского штурмового авиационного полка авиации Балтийского флота. Наконец, в начале июля 2023 года ИАЗ передал в состав все того же полка еще три самолета Су-30СМ2 с синими бортовыми номерами с "86" по "88", после чего поставки ВМФ по данному контракту прервались более чем на два года и только в ноябре 2025 года было сообщено о сдаче флоту еще двух Су-30СМ2 с предположительными синими бортовыми номерами "89" и "90", также прибывших в состав 4-го гвардейского морского штурмового авиационного полка. Таким образом, к началу 2026 года Морская авиация ВМФ России получила по данному контракту 13 самолетов Су-30СМ2.

Кроме того, в декабре 2023 года ИАЗ передал ВКС России первую партию истребителей Су-30СМ2, а в августе 2024 года - еще одну партию Су-30СМ2 (суммарно шесть самолетов), после чего новых поставок не отмечалось. Данные поставки ВКС России самолетов серии Су-30СМ стали первыми и в итоге единственными после 2018 года. По всей видимости, данные самолеты Су-30СМ2 были позаимствованы из флотского заказа 2020 года. что подтверждается тем фактом, что четыре самолета Су-30СМ2, переданных ВКС в декабре 2023 года, вошли в состав 689-го гвардейского истребительного авиационного полка, дислоцированного на аэродроме Чкаловск в Калининградской области и до конца 2023 года также входившего в состав 34-й смешанной авиационной дивизии Морской авиации Балтийского флота, но затем возвращенного в состав ВКС России.

Всего таким образом, по нашим сведениям, Министерство обороны России с 2012 года по начало 2026 года получило 135 истребителей серии Су-30СМ (в том числе 116 Су-30СМ и 19 Су-30СМ2), из которых 100 самолетов (в том числе 94 Су-30СМ и шесть Су-30СМ2) были поставлены ВКС России, и 35 самолетов (в том числе 22 Су-30СМ и 13 Су-30СМ2) были поставлены Морской авиации ВМФ России.

Один из переданных Морской авиации ВМФ России новых истребителей Су-30СМ2 производства Иркутского авиационного завода (ИАЗ) ПАО "ОАК", июль 2026 года. Все бортовые номера, надписи и даже опознавательные знаки заретушированы (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК")

Один из переданных ВКС России фронтовых бомбардировщиков Су-34 (Су-34НВО) первой партии новой постройки 2026 года Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера на фото заретушированы. Новосибирск, июль 2026 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Видео (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" / Комсомольская Правда :