ВКС России получили седьмую в 2025 году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в Госкорпорацию Ростех) 10 декабря 2025 года сообщило, что в рамках исполнения Гособоронзаказа изготовило и передало Министерству обороны России новую партию фронтовых бомбардировщиков (истребителей-бомбардировщиков) Су-34. Машины прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний и переданы заказчику.

Два из переданных ВКС России фронтовых бомбардировщиков Су-34 (Су-34НВО) седьмой партии новой постройки 2025 года Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера на фото заретушированы. Новосибирск, декабрь 2025 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

"Мы в плановом порядке завершаем производственную программу 2025 года и уже начали работу по самолетам следующего года. Предприятия ОАК держат высокий темп производства боевой техники, выполняя свои обязательства перед ВКС России. Этот год стал одним из самых результативных по количеству поставок самолетов оперативно-тактической авиации", - сообщил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Со стороны bmpd укажем, что, таким образом ВКС России получили седьмую и, видимо, завершающую в 2025 году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, построенных Новосибирским авиационным заводом имени В.П. Чкалова (НАЗ) ОАК. О передаче в войска первой в 2025 году партии самолётов Су-34 ОАК сообщала 19 апреля, второй партии самолетов этого типа - 10 июля, третьей партии - 12 августа, четвёртой партии - 15 сентября, пятой партии - 6 октября, и шестой партии - 6 ноября.

Ранее в 2024 году ВКС России получили шесть партий самолетов Су-34 постройки НАЗ. Как обычно, в сообщениях ОАК, начиная с 2022 года, количество поставленных самолетов не раскрывается, а их бортовые номера на распространяемых официальных фото- и видеоматериалах ретушируются.

По имеющимся данным, к началу 2025 года общее количество построенных для ВКС России бомбардировщиков Су-34 составило 194 единицы, включая семь опытных и предсерийных самолетов, в том числе в 2024 году было поставлено 16 серийных самолётов. В 2025 году, предположительно, ВКС России получили суммарно 18 бомбардировщиков Су-34.

