ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в Госкорпорацию Ростех) 15 сентября 2025 года сообщило, что в рамках исполнения Гособоронзаказа передало Министерству обороны России партию новых фронтовых бомбардировщиков Су-34. Самолеты прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний и переданы заказчику.

Переданные ВКС России фронтовые бомбардировщики Су-34 (Су-34НВО) четвёртой партии новой постройки 2025 года Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера на фото заретушированы. Новосибирск, сентябрь 2025 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Со стороны bmpd укажем, что, таким образом ВКС России получили четвёртую в 2025 году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, построенных Новосибирским авиационным заводом имени В.П. Чкалова (НАЗ) ОАК. О передаче в войска первой в 2025 году партии самолётов Су-34 ОАК сообщала 19 апреля, второй партии самолетов этого типа - 10 июля, и третьей партии - 12 августа.

Ранее в 2024 году ВКС России получили шесть партий самолетов Су-34 постройки НАЗ. Как обычно, в сообщениях ОАК, начиная с 2022 года, количество поставленных самолетов не раскрывается, а их бортовые номера на распространяемых официальных фото- и видеоматериалах ретушируются.

По имеющимся данным, к началу 2025 года общее количество построенных для ВКС России бомбардировщиков Су-34 составило 194 единицы, включая семь опытных и предсерийных самолетов, в том числе в 2024 году было поставлено 16 серийных самолётов.

Переданные ВКС России фронтовые бомбардировщики Су-34 (Су-34НВО) четвёртой партии новой постройки 2025 года Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера на фото заретушированы. Новосибирск, сентябрь 2025 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"