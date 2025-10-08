ВКС России получили пятую в 2025 году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в Госкорпорацию Ростех) 6 октября 2025 года сообщило, что в рамках исполнения Гособоронзаказа изготовило и передало Министерству обороны России партию новых фронтовых бомбардировщиков Су-34. Самолёты прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний и переданы заказчику.

Один из переданных ВКС России фронтовых бомбардировщиков Су-34 (Су-34НВО) пятой партии новой постройки 2025 года Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера на фото заретушированы. Новосибирск, октябрь 2025 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

"Предприятия ОАК держат высокий темп производства боевой техники, выполняя свои обязательства перед ВКС России. Это не последняя поставка в этом году. Наши сотрудники на заводах постоянно совершенствуют производственные процессы, чтобы обеспечить необходимые объемы изготовления самолетов под задачи Минобороны России", - сообщил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Со стороны bmpd укажем, что, таким образом ВКС России получили четвёртую в 2025 году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, построенных Новосибирским авиационным заводом имени В.П. Чкалова (НАЗ) ОАК. О передаче в войска первой в 2025 году партии самолётов Су-34 ОАК сообщала 19 апреля, второй партии самолетов этого типа - 10 июля, третьей партии - 12 августа, и четвёртой партии - 15 сентября.

Ранее в 2024 году ВКС России получили шесть партий самолетов Су-34 постройки НАЗ. Как обычно, в сообщениях ОАК, начиная с 2022 года, количество поставленных самолетов не раскрывается, а их бортовые номера на распространяемых официальных фото- и видеоматериалах ретушируются.

По имеющимся данным, к началу 2025 года общее количество построенных для ВКС России бомбардировщиков Су-34 составило 194 единицы, включая семь опытных и предсерийных самолетов, в том числе в 2024 году было поставлено 16 серийных самолётов.

Один из переданных ВКС России фронтовых бомбардировщиков Су-34 (Су-34НВО) пятой партии новой постройки 2025 года Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера на фото заретушированы. Новосибирск, октябрь 2025 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"