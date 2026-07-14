Германский флот приобретет фрегаты проекта МЕКО А200

Бюджетный комитет немецкого Бундестага 8 июля 2026 года одобрил выделение средств на 16 крупных программ закупок для вооруженных сил Германии общей стоимостью более 9,5 млрд евро. Наиболее значительной санкционированной программой стало планируемое строительство для ВМС Германии четырех фрегатов проекта MEKO A200 DEU (обозначенных как проект 128, F128) общей стоимостью 6,3 млрд евро. Опцион предусматривает возможность заказа еще четырех таких фрегатов предполагаемой стоимостью 5,3 млрд евро, но он потребует отдельного одобрения парламентом. Фрегаты проекта MEKO A200 DEU заказаны германским флотом взамен аннулированной программы строительства шести больших фрегатов проекта 126 (F126). Поставка германскому флоту головного корабля проекта MEKO A200 DEU запланирована на декабрь 2029 года, а трех других - в 2030-2032 годах.

Изображение перспективного фрегата проекта MEKO A200 DEU (проекта 128, F128) ВМС Германии (с) TKMS

Строительство аннулированных теперь шести фрегатов проекта 126 должно было вестись при головной роли международного (со штаб-квартирой в Нидерландах) судостроительного объединения Damen Shipyards Group, которое в июне 2020 года подписало с германским федеральным оборонным закупочным ведомством Bundesamt fur Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) контракт на техническое проектирование и постройку для ВМС Германии первых четырех кораблей. На момент подписания контракта эти фрегаты обозначались как "многоцелевые боевые корабли" проекта Mehrzweckkampfschiff 180 (MKS 180) и были официально переобозначены как фрегаты проекта 126 (F126) с 1 января 2021 года. Стоимость контракта составляла с дополнениями 5,48 млрд евро и контракт предусматривал ввод в строй первых четырех кораблей в период с 2027 по 2031 годы.

Четыре первых заказанных фрегата проекта 126 получили названия F 227 Niedersachsen, F 228 Saarland, F 229 Bremen и F 230 Thuringen. Опцион к контракту предусматривал возможность постройки еще двух кораблей после 2032 года и был переведен правительством Германии в твердый контракт в июне 2024 года, на что было выделено еще 3,1 млрд евро. Церемония первой резки стали для головного корабля F 227 Niedersachsen была произведена 5 декабря 2023 года на германском судостроительном предприятии Peene Werft судостроительного объединения NVL Group в Вольгасте, а 3 июня 2024 года там состоялась церемония официальной закладки этого корабля.

В возглавляемый Damen Shipyards Group консорциум по проектированию и постройке фрегатов проекта 126 входили германская судостроительная группа NVL Group (военное подразделение группы Fr. Lürssen Werft, ныне приобретенное группой Rheinmetall) и группа Thales (фактически ее голландское подразделение Thales Nederland). Хотя Damen выступала генеральным подрядчиком, однако фактическое строительство кораблей проекта 126 должно было вестись на двух судостроительных предприятиях в Германии. На судостроительном предприятии Peene Werft группы NVL Group в Вольгасте (бывшая главная верфь военного кораблестроения ГДР) планировалось строить "кормовые половинки" корпусов фрегатов, а "носовые половинки" корпусов должны были строиться на субподрядной основе в Киле на верфи German Naval Yards Kiel GmbH (бывшая верфь Kieler Howaldtswerke AG), принадлежащей международному финансово-промышленному холдингу Privinvest. Затем обе части корпусов должны были состыковываться в Киле, после чего корпуса буксироваться в Гамбург на бывшую верфь Blohm + Voss BV & Co. KG (с 2016 года принадлежащую Lürssen / NVL Group), где должна была проводиться достройка и испытания кораблей. Thales Nederland выступала основным поставщиком радиоэлектронного вооружения кораблей и системным интегратором, при этом заявлялось, что 70% стоимости работ будет выполняться немецкими филиалами Thales в Киле и Вильгельмсхафене. В целом, согласно декларациям Damen, 80% общей стоимости фрегатов проектов 126 должно было быть произведено в Германии.

Однако столь сложная схема строительства кораблей в Германии при головной роли голландского подрядчика столкнулась со значительными проблемами, в том числе ввиду сложностей с передачей электронной проектной документации в разных стандартах САПР между проектантом (Damen) и немецкими верфями. К 2025 году срок ожидаемой сдачи головного корабля проекта 126 "съехал" уже на 2032 год и ожидался рост стоимости строительства всей серии из шести единиц как минимум до 15,2 млрд евро. Программа с самого начала подвергалась также в Германии "патриотической" критике за передачу роли головного подрядчика голландской группе. В итоге уже в 2025 году министерство обороны Германии начало изучение альтернативных вариантов постройки для германского флота фрегатов в более короткие сроки и по меньшей стоимости, чем проект 126. Основные варианты с самого начала вращались вокруг предлагаемой ведущим германским судостроительным объединением TKMS поставки меньших, более простых и дешевых фрегатов доработанного "готового" экспортного проекта МЕКО А200, обозначенных в варианте для ВМС Германии как MEKO A200 DEU.

13 ноября 2025 года бюджетный комитет немецкого Бундестага принял решение о том, что в ближайшие финансовые годы на закупку альтернативной платформы фрегату проекта 126 (подразумевался проект МЕКО А200) можно будет потратить около 7,8 млрд евро с учетом возможной поставки восьми кораблей. 24 июня 2026 года министерство обороны Германии официально объявило об аннулировании программы строительства фрегатов проекта 126 и о решении взамен приобрести фрегаты проекта MEKO A200 DEU. При этом на программу проекта 126 уже было израсходовано до 2 млрд евро.

Ранее в начале февраля 2026 года BAAINBw подписало с TKMS предварительное соглашение о строительстве от трех до восьми фрегатов проекта MEKO A200 DEU. Это знаменовало начало подготовительных работ по программе с заданной целью обеспечить поставку ВМС Германии первого корабля к концу 2029 года. Данное предварительное соглашение охватывает первоначальные закупки и работы на сумму до 50 млн евро до конца марта и позволило немедленно начать закупку материалов, двигателей и работы по металлоконструкциям на верфи. Сообщается, что фрегаты должны быть построены совместно TKMS и верфями группы Rönner: Stahlbau Nord в Бремерхафене и FSG Shipyard GmbH во Фленсбурге, на которые будет возложена часть корпусных работ. Ранее верфь Stahlbau Nord участвовала как субподрядчик в строительстве корпусов для фрегатов проекта МЕКО А200 для Египта.

Однако, как и следовало ожидать, заявления TKMS о низкой стоимости фрегатов проекта MEKO A200 DEU оказались несколько преждевременными, и стоимость кораблей, по мере доработки проекта в соответствии с требованиями германского флота стала расти. В результате, к июлю 2026 года выяснилось, что предварительная контрактная стоимость кораблей выросла на 70 процентов по сравнению с первоначальными планами и общаниями. Поэтому, одобрив теперь финансирование этой программы, бюджетный комитет Бундестага выдвинул жесткие условия для одобрения и хочет быть в полной мере информирован о ходе ее реализации. В частности, министерство обороны Германии обязано незамедлительно информировать комитет о любом дальнейшем увеличении затрат или дополнительных требованиях со стороны подрядчиков. То же самое относится и к случаям задержек. Дополнительные расходы могут быть произведены только после одобрения парламента. Кроме того, министерство обороны обязано представлять Бундестагу ежеквартальный отчет о ходе реализации программы.

Следует отметить, что корабли проекта MEKO A200 DEU (проекта 128) будут иметь гораздо меньшие размерения (стандартное водоизмещение около 4500 тонн, длина 121,6 м) по сравнению с "экспедиционными" фрегатами проекта 126 (полное водоизмещение 10550 тонн, длина 167 м). Главная энергетическая установка кораблей проекта 128 по схеме CODAG-WARP с двумя дизельными двигателями мощностью 5920 кВт каждый и газовой турбиной мощностью 20 000 кВт позволит обеспечить скорость полного хода до 29 узлов. Автономность 28 суток.

Сообщается, что фактически вариант проекта MEKO A200 для ВМС Германии (МEKO A200 DEU, проект 128) был разработан TKMS на основе варианта проекта MEKO A200, предлагавшегося ранее на конкурс ВМС Австралии. Вооружение фрегатов 128, как ожидается, составят универсальная вертикальная пусковая установка Mk 41 с 16 ячейками (для 16 зенитных ракет серий Standard SM-2 или 64 зенитных ракет ESSM Block 2, или для 16 крылатых ракет Tomahawk), 16 противокорабельных ракет Kongsberg NSM, ЗРК самообороны RAM, 76-мм универсальная артиллерийская установка Leonardo Oto Super Rapid, три или четыре 30-мм дистанционно управляемые артиллерийские установки, 324-мм торпедные аппараты для противолодочных торпед MU90. В ангаре будет обеспечено базирование вертолета NH90 Sea Tiger. Основу радиоэлектронного вооружения корабля составит АСБУ Saab 9LV Mk 4, группа Saab AB также поставит интегрированный радиолокационный комплекс корабля с неподвижными АФАР S-диапазона. Одной из основных задач немецких фрегатов проекта 128 считается противолодочная борьба, поэтому данные корабли, помимо подкильной ГАС, будут также оснащены современной буксируемой ГАС компании Atlas Elektronik.

Ранее TKMS построила на экспорт 10 фрегатов различных модификаций проекта МЕКО А200 - четыре для ВМС ЮАР (введены в строй в 2006-2007 годах), два для ВМС Алжира (введены в строй в 2016-2017 годах) и четыре для ВМС Египта (введены в строй 2022-2023 годах, четвертый достраивается на верфи в Александрии).