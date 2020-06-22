Подписан контракт на постройку для германского флота новых фрегатов проекта MKS 180

Международное (со штаб-квартирой в Нидерландах) судостроительное объединение Damen Shipyards Group 19 июня 2020 года подписало с германским федеральным оборонным закупочным ведомством Bundesamt fur Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) на техническое проектирование и постройку для ВМС Германии четырех больших фрегатов нового проекта Mehrzweckkampfschiff 180 (MKS 180). Стоимость контракта составляет 4,6 млрд евро и предусматривает ввод в строй четырех кораблей проекта MKS 180 в период с 2027 по 2031 годы. Постройка головного корабля должна быть начата в 2023 году. Опцион к контракту предусматривает возможность постройки еще двух кораблей проекта MKS 180 после 2032 года.

Предполагаемый облик германских фрегатов нового проекта Mehrzweckkampfschiff 180 (MKS 180) в варианте судосттроительного объединения Damen Shipyards Group (с) Damen Shipyards Group

Подписание последовало вслед за одобрением 17 июня бюджетного комитета Бундестана ФРГ выделения средств в объеме 5,27 млрд евро на постройку для германского флота четырех фрегатов проекта MKS 180 с опционом еще на два. Возможно, что корабли данного проекта получат новое обозначение фрегатов проекта 126 (F126).

Damen Shipyards Group возглавляет консорциум по постройке кораблей проекта MKS 180, в который также входят германская судостроительная компания Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. KG и группа Thales (фактически ее голландское подразделение Thales Nederland). Хотя Damen выступает генеральным подрядчиком, однако фактическое строительство кораблей проекта MKS 180 предполагается вести на судостроительном предприятии Blohm + Voss BV & Co. KG (с 2016 года принадлежащем Lürssen Werft) с изготовлением секций корпуса как на верфи Damen Schelde Naval Shipbuilding в Нидерландах, так и на предприятиях Lürssen Werft в Бремене, Киле и Вольгасте. Thales Nederland выступит основным поставщиком радиоэлектронного вооружения кораблей и системным интегратором, при этом заявляется, что 70% стоимости работ будет выполняться немецкими филиалами Thales в Киле и Вильгельмсхафене. В целом, согласно декларациям Damen, 80% общей стоимости фрегатов будет произведено в Германии.

Консорциум во главе с Damen Shipyards Group выиграл тендер BAAINBw на постройку кораблей проекта MKS 180 в январе 2020 года, после нескольких лет конкурентной борьбы с германскими судостроительными предприятиями. Первоначально лидирующим претендентом на постройку кораблей проекта MKS 180 выступал консорциум ведущего немецкого судостроительного объединения thyssenkrupp Marine Systems (TKMS, входит в состав концерна thyssenkrupp) и Lürssen Werft, однако в марте 2018 года он был неожиданно исключен из тендера из-за несоответствия его ценовых предложений условиям заказчика. После этого в перезапущенном тендере выступили только два участника - консорциум Damen, сформированный все с той же Lürssen Werft, и кильская верфь German Naval Yards Kiel, входящая в состав объединения German Naval Yards Holdings группы Nobiskrug GmbH, которая входит в международный финансово-промышленный холдинг Privinvest, контролируемый семьей ливанского маронитского бизнесмена Искандера Сафа (фактически German Naval Yards Kiel собиралась вести работы в кооперации с той же TKMS). Присуждение контракта в начале года консорциуму во главе с "иностранной" Damen вызвало широкое недовольство в судостроительных кругах Германии, и German Naval Yards Kiel даже пыталась оспорить это решение в судебном порядке.

Фактически главным выгодоприобретателем от контракта на корабли проекта MKS 180 стала Lürssen Werft, в связи с чем появились сообщения о ведущихся тремя главными игроками германского военного кораблестроения (TKMS, Lürssen Werft и German Naval Yards) переговорах о создании единой германской национальной компании военного кораблестроения при лидирующей роли Lürssen Werft (вплоть до выкупа последней соответствующих верфей у других участников).

Сами корабли проекта MKS 180 являются, по германской терминологии, "многоцелевыми боевыми кораблями" (Mehrzweckkampfschiff), представляя собой крупные (полное водоизмещение до 10 тысяч тонн) модульными многоцелевыми кораблями, предназначенными главным образом для "экспедиционных" действий. По иронии, проект вырос из программы корвета нового поколения проекта К131, начатой ВМС Германии в 2008 году. В ходе проработки требования заказчика и соответственно размерения корабля постояннно росли, и в 2011 году корвет К131 был переименован в Mehrzweckkampfschiff 180. Рост "хотелок" германского флота продолжился и после этого, и в результате к 2018 году эскизный проект MKS 180 дошел до полного водоизмещения около 10 тысяч тонн и длины 160 м, что делает их самыми крупными надводными боевыми кораблями германского флота после 1945 года (а цена выросла до более чем 1 млрд евро за корабль).

Сейчас планируется, что корабль проекта MKS180 должен быть оснащен для самого широкого круга задач - от противоракетной обороны до "экспедиционных" и противопиратских (для чего, в частности, предусматривается размещение на корабле 80 человек дополнительного личного состава, включая спецназ и морскую пехоту, размещение скоростных моторных лодок, развертывание модульного госпиталя, и т.д.). Также предусматривается размещение модулей ПЛО (включая буксируемую ГАС), противоминных, подводных работ (с сответствующими подводными аппарами), радиотехнической разведки, и пр., и возможность перевозки 20-футовых контейнеров. Впрочем, фактически крабли будут иметь некоторую специализацию - так сообщается, что контракт с Damen подписан на два корабля с модулями ПЛО и на два корабля с "патрульными" модулями.