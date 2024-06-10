Заложен головной германский фрегат проекта 126

3 июня 2024 года на германском судостроительном предприятии Peene Werft судостроительного объединения NVL Group в Вольгасте состоялась церемония официальной закладки для германского флота головного фрегата F 227 Niedersachsen нового проекта 126 (F126) из шести запланированных к постройке. На церемонии закладки присутствовал министр обороны Германии Борис Писториус. Церемония первой резки стали для головного корабля была произведена там же 5 декабря 2023 года.

Церемония официальной закладки на германском судостроительном предприятии Peene Werft судостроительного объединения NVL Group для германского флота головного фрегата F 227 Niedersachsen нового проекта 126 (F126). Вольгаст, 03.06.2024 (с) министерство обороны Германии

Строительство фрегатов проекта 126 ведется при головной роли международного (со штаб-квартирой в Нидерландах) судостроительного объединения Damen Shipyards Group, которое в июне 2020 года подписало с германским федеральным оборонным закупочным ведомством Bundesamt fur Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) контракт на техническое проектирование и постройку для ВМС Германии четырех больших фрегатов нового проекта. На момент подписания контракта эти фрегаты обозначались как "многоцелевые боевые корабли" проекта Mehrzweckkampfschiff 180 (MKS 180) и были официально переобозначены как фрегаты проекта 126 (F126) с 1 января 2021 года. Стоимость контракта составляла 4,6 млрд евро (с дополнениями - 5,48 млрд евро) и контракт предусматривал ввод в строй четырех кораблей в период с 2027 по 2031 годы. Сроком готовности головного фрегата сейчас называется 2028 год.

Четыре первых заказанных фрегата получили названия F 227 Niedersachsen, F 228 Saarland, F 229 Bremen и F 230 Thuringen. Опцион к контракту предусматривал возможность постройки еще двух кораблей после 2032 года. В апреле 2024 года было сообщено о решении правительства Германии перевести этот опцион в твердый контракт, на что будет выделено еще 3 млрд евро.

Консорциум во главе с Damen Shipyards Group выиграл тендер BAAINBw на постройку кораблей проекта MKS 180 (F126) в январе 2020 года, после нескольких лет конкурентной борьбы с германскими судостроительными предприятиями. В возглавляемый Damen Shipyards Group консорциум по проектированию и постройке этих фрегатов также входят германская судостроительная группа NVL Group (военное подразделение группы Fr. Lürssen Werft) и группа Thales (фактически ее голландское подразделение Thales Nederland). Хотя Damen выступает генеральным подрядчиком, однако фактическое строительство кораблей проекта 126 будет вестись на двух судостроительных предприятиях в Германии. На судостроительном предприятии Peene Werft группы NVL Group в Вольгасте (бывшая главная верфь военного кораблестроения ГДР) строят "кормовые половинки" корпусов фрегатов, а "носовые половинки" корпусов будут строиться на субподрядной основе в Киле на верфи German Naval Yards Kiel GmbH (бывшая верфь Kieler Howaldtswerke AG), принадлежащей международному финансово-промышленному холдингу Privinvest. Затем обе части корпусов будут состыкованы в Киле, после чего корпуса будут буксироваться в Гамбург на бывшую верфь Blohm + Voss BV & Co. KG (с 2016 года принадлежащую Lürssen / NVL Group), где будет проводиться достройка и испытания кораблей. Thales Nederland выступит основным поставщиком радиоэлектронного вооружения кораблей и системным интегратором, при этом заявляется, что 70% стоимости работ будет выполняться немецкими филиалами Thales в Киле и Вильгельмсхафене. В целом, согласно декларациям Damen, 80% общей стоимости фрегатов будет произведено в Германии.

Сами фрегаты проекта 126 представляют собой крупные (полное водоизмещение до 11 тысяч тонн, длина 167 м) модульные многоцелевые корабли, предназначенные главным образом для "экспедиционных" действий. По иронии, проект вырос из программы корвета нового поколения проекта К131, начатой ВМС Германии в 2008 году. В ходе проработки требования заказчика и соответственно размерения корабля постояннно росли, и в 2011 году корвет К131 был переименован в Mehrzweckkampfschiff 180. Рост "хотелок" германского флота продолжился и после этого, и в результате к 2018 году эскизный проект MKS 180 дошел до нынешних размеров, что делает фрегаты проекта 126 самыми крупными надводными боевыми кораблями германского флота после 1945 года (а цена выросла до более чем 1 млрд евро за корабль).

Сейчас фрегат проекта 126 должен быть оснащен для самого широкого круга задач - от противоракетной обороны до "экспедиционных" и противопиратских - для чего, в частности, предусматривается размещение на корабле 84 человек дополнительного личного состава, включая спецназ и морскую пехоту, размещение скоростных моторных лодок, развертывание модульного госпиталя, и т.д. Также предусматривается размещение модулей ПЛО (включая буксируемую ГАС), противоминных, подводных работ (с сответствующими подводными аппарами), радиотехнической разведки, и пр., и возможность перевозки 20-футовых контейнеров. Впрочем, фактически крабли будут иметь некоторую специализацию - так сообщается, что контракт 2020 года с Damen был подписан на два корабля с модулями ПЛО и на два корабля с "патрульными" модулями.

Церемония официальной закладки на германском судостроительном предприятии Peene Werft судостроительного объединения NVL Group для германского флота головного фрегата F 227 Niedersachsen нового проекта 126 (F126). Вольгаст, 03.06.2024 (с) Damen Shipyards Group

Изображение перспективного германского фрегата проекта 126 (F126) (c) министерство обороныГермании и www.navalanalyses.com