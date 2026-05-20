Российским «Дарвином» заинтересовались в Европе

СМЗ: Российскими сетями «Дарвин» заинтересовались в Европе и Азии

Российскими противодроновыми сетями «Дарвин» заинтересовались в Европе и Азии. Об этом ТАСС рассказали в компании-производителе «Системы механической защиты» (СМЗ).

«Нам известно, что представители ряда дружественных стран Азии и Европы очень пристально изучают наши сети для противодействия дронам для решения своих задач», — сказал собеседник.

Ранее СМЗ сообщили агентству, что в России против украинских безэкипажных катеров (БЭК) начнут использовать сеть «Дарвин».

Также в мае генеральный директор компании-разработчика изделия Дмитрий Дорофеев рассказал РИА Новости, что в России начали применять уникальную сеть «Дарвин ЗМ», отличающуюся комбинированными свойствами.