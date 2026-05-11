СМЗ: В России против украинских БЭКов начнут использовать сеть «Дарвин»

В России против украинских безэкипажных катеров (БЭК) начнут использовать сеть «Дарвин». Об этом ТАСС сообщила компания-производитель изделия «Системы механической защиты» (СМЗ).

По словам разработчика, использование в сети высокопрочного синтетического материала, который устойчив к резанию и истиранию, позволяет исключить резкую остановку БЭКа и его взрыв. «В результате винт блокируется, ход теряется, и БЭК становится неподвижной мишенью либо тонет», — сказала компания-производитель.

Преимуществами сети СМЗ считается ее экономичность, работа без привлечения оператора, гарантированная ловля любого БЭКа и возможность защиты от роевых атак. Размещать сеть производитель предлагает, в частности, в районах стоянок кораблей.

В апреле Telegram-канал «Военный осведомитель» заметил, что корабельный вертолет Ка-29 авиации Военно-морского флота России, который используют для уничтожения БЭКов Киева, получил отметки об уничтоженных целях.

В том же месяце Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий заметил, что новая версия украинского БЭКа Magura V7 сможет нести шесть FPV-дронов.