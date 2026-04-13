На Украине показали БЭК-авианосец

На Украине показали БЭК Magura, который несет шесть FPV-дронов

Новая версия украинского безэкипажного катера (БЭК) Magura V7 сможет нести шесть FPV-дронов. На фотографию аппарата обратил внимание Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий.

На снимке показан БЭК с шестью контейнерами для FPV-квадрокоптеров. Можно допустить, что «авианосец» также выступает в качестве ретранслятора, который позволяет использовать коптеры на большой дальности.

В июле стало известно, что специалисты Центра специального назначения «Барс-Сармат» начали изучать трофейный БЭК ВСУ. Захваченный аппарат на базе гидроцикла двигался в сторону Крыма. Дрон с дальностью 400 километров может нести до 150 килограммов взрывчатки.

В июне появились кадры, демонстрирующие поражение украинского БЭК Magura V7 ударом «Ланцета». Уничтоженный дрон нес две ракеты AIM-9M Sidewinder класса «воздух-воздух».