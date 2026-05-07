В России начали применять противодроновую сеть с «изюминкой»

В России начали применять способную ловить FPV-дроны сеть «Дарвин ЗМ»

В России начали применять уникальную сеть «Дарвин ЗМ», отличающуюся комбинированными свойствами. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор компании-разработчика изделия Дмитрий Дорофеев.

По его словам, сеть — полотно из пропилена с поверхностной плотностью 160 граммов на квадратный метр — может использоваться как для маскировки, так и для ловли FPV-дронов. «Ключевая изюминка — особая текстура и плетение, которые не только сливаются с местностью, но и способны затормозить, зацепить или обезвредить вражеский FPV-дрон или небольшой беспилотник», — заметил руководитель.

Дорофеев добавил, что ширина сети достигает 12 метров. Изделие при размещении на расстоянии не менее двух метров от защищаемого объекта выступает в качестве первого рубежа обороны.

В апреле генеральный директор сообщил, что в России разработали инновационную противодроновую сеть «Дарвин-Z», которая умеет самостоятельно восстанавливать повреждения после взрывов.

В том же месяце российский военблогер Борис Рожин заметил, что израильские военные начали тестировать противодроновые сетки на автомобилях из-за атак «Хезболлы».