Израильские военные начали тестировать противодроновые сетки из-за атак «Хезболлы»

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com
Израильские военные начали тестировать противодроновые сетки на автомобилях из-за атак «Хезболлы», на это обратил внимание российский военблогер Борис Рожин.

Он отметил, что нововведение появилось после активизации ударов по пехоте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) FPV-дронами.

На опубликованных кадрах открытая военная машина затянута сверху и с боков металлической сетью, в нее врезается небольшой дрон, пружинит и остается лежать сверху.

Ранее стало известно, что противодроновые сеткометы для штатных подствольных гранатометов начали апробировать в зоне специальной военной операции (СВО).

