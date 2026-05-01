Израильские военные начали тестировать противодроновые сетки из-за атак «Хезболлы»

Израильские военные начали тестировать противодроновые сетки на автомобилях

Израильские военные начали тестировать противодроновые сетки на автомобилях из-за атак «Хезболлы», на это обратил внимание российский военблогер Борис Рожин.

Он отметил, что нововведение появилось после активизации ударов по пехоте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) FPV-дронами.

На опубликованных кадрах открытая военная машина затянута сверху и с боков металлической сетью, в нее врезается небольшой дрон, пружинит и остается лежать сверху.

Ранее стало известно, что противодроновые сеткометы для штатных подствольных гранатометов начали апробировать в зоне специальной военной операции (СВО).