Российские сеткометы для ГП начали испытывать в зоне СВО

«Орда-Пилот»: Противодроновые сеткометы для ГП начали апробировать в зоне СВО

Противодроновые сеткометы для штатных подствольных гранатометов начали апробировать в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС рассказали в компании-разработчике «Орда-Пилот».

Сеткометы выступают выстрелами ГП-25, ГП-30 или ГП-34 вместо осколочных гранат. «При выстреле на некотором удалении от дульного среза раскрывается сеть, предназначенная для захвата и запутывания винтов дрона. Устройство выполнено в габаритах стандартного выстрела ВОГ-25/ВОГ-25П», — сообщили в организации.

Один сеткомет поставляется с тремя выстрелами. Сетка размером четыре на четыре метра раскрывается на расстоянии до 50 метров.

В январе агентство со ссылкой на научно-производственное объединение «Полет» сообщило, что российский сеткомет «Паук-30Б» с функцией быстрой перезарядки апробируют в зоне СВО.

В ноябре ТАСС со ссылкой на компанию «Орда-Пилот» рассказал, что в России создали сеткомет для защиты не только военной, но и гражданской техники от дронов.