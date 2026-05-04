Сухопутная операция Израиля буксует - премьер Ливана обещает вернуть территории

Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что Бейрут будет работать над возвращением «каждого дюйма оккупированной земли». Это заявление прозвучало на фоне продолжающегося израильского военного вторжения в южные районы страны.

По данным ливанских официальных лиц и СМИ, официальный Бейрут подчёркивает приверженность полному восстановлению суверенитета над всеми территориями, включая те, которые Израиль считает необходимыми для своей «зоны безопасности». Аналогичные заявления ранее делали командующий ливанской армией Родольф Хайкал и другие высокопоставленные чиновники, подчёркивая, что Ливан не смирится с любой формой оккупации.

Напомним, что израильская армия начала расширенную наземную операцию в южном Ливане в марте 2026 года с целью создания так называемой буферной зоны и нейтрализации инфраструктуры «Хизбаллы». Основной задачей объявлено установление контроля над территорией от границы с Израилем до реки Литани, что примерно 20–30 км вглубь ливанской территории.

По состоянию на 1 мая ЦАХАЛ продвинулся вглубь территории Ливана на расстояние от 1,5 до 8 км. Продвижение идёт медленными темпами, что свидетельствует как о боеспособности «Хизбаллы», так и о просчётах израильского военного планирования. Один из таких просчётов, называемых экспертами, состоит в том, что командование ЦАХАЛ не придавало особого значения оснащению ливанской группировки дронами различного типа, включая FPV. С помощью дронов «Хизбалла» уничтожила не менее двух десятков танков Merkava и другой израильской техники. А накануне впервые был нанесён удар FPV-дроном по израильским военным на территории самого Израиля.