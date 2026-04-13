Стало известно о ценовой асимметрии в войне США и Ирана

Эксперт Корнев: Война США и Ирана привела к феномену ценовой асимметрии

Война США, Израиля и Ирана привела к феномену ценовой асимметрии — превращению технологического разрыва между сторонами конфликта в экономическую ловушку. Об этом газете «Известия» рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

«Зенитная ракета стоимостью около 3 миллионов долларов расходуется на перехват дрона-камикадзе за 20-50 тысяч долларов», — отметил аналитик.

По его словам, иранская сторона способна производить беспилотники из недорогих и широко доступных гражданских компонентов, тогда как военная техника США и Израиля выпускается небольшими партиями и по высоким ценам, в результате чего «рано или поздно боезапас американцев исчерпается быстрее, чем у Ирана закончатся беспилотники».

Корнев считает, что в ходе конфликта произошло разделение сфер влияния в воздушном пространстве над Ираном. Так, «большое небо» осталось за Вашингтоном и Иерусалимом, тогда как «малое небо» контролируется Тегераном.

По данным издания, в пользу Ирана, кроме ценовой асимметрии, играют подземные «ракетные города» и тактика массовых ударов по ключевым объектам сил противовоздушной обороны США и их союзников на Ближнем Востоке.

Ранее портал TWZ заметил, что армия США в рамках бюджетного запроса Пентагона на 2027 финансовый год планирует увеличить на 950 процентов закупки ракет Precision Strike Missile (PrSM), известных как «уничтожители» российских систем С-400.

Также в апреле американский журнал 19FortyFive рассказал, что разведка США не знает, сколько ракет имеется у Ирана в подземных хранилищах.