США захотели на 950 процентов увеличить закупки «уничтожителей» С-400

Армия США захотела на 950 процентов увеличить закупки ракет PrSM

Армия США в рамках бюджетного запроса Пентагона на 2027 финансовый год планирует увеличить на 950 процентов закупки ракет Precision Strike Missile (PrSM), известных как «уничтожители» российских систем С-400. Об этом пишет портал TWZ.

«В частности, армия добивается выделения средств для увеличения ежегодных закупок баллистических ракет малой дальности PrSM с 108 до 1134 единиц. Ракеты PrSM впервые были применены в боевых действиях в ходе недавних операций против Ирана», — говорится в публикации.

Ранее издание Defense News заметило, что в бюджетном запросе на 2027 финансовый год Военно-морские силы США захотели на 1200 процентов увеличить закупки ракет Tomahawk, запасы которых истощились в ходе американской операции Epic Fury («Эпическая ярость») в Иране.

В марте портал Breaking Defense сообщил, что Пентагон и военно-промышленная компания Lockheed Martin договорились о наращивании производства ракет PrSM.