США захотели на 950 процентов увеличить закупки «уничтожителей» С-400

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters
Фото: Ognen Teofilovski / Reuters.

Армия США захотела на 950 процентов увеличить закупки ракет PrSM

Армия США в рамках бюджетного запроса Пентагона на 2027 финансовый год планирует увеличить на 950 процентов закупки ракет Precision Strike Missile (PrSM), известных как «уничтожители» российских систем С-400. Об этом пишет портал TWZ.

«В частности, армия добивается выделения средств для увеличения ежегодных закупок баллистических ракет малой дальности PrSM с 108 до 1134 единиц. Ракеты PrSM впервые были применены в боевых действиях в ходе недавних операций против Ирана», — говорится в публикации.

Ранее издание Defense News заметило, что в бюджетном запросе на 2027 финансовый год Военно-морские силы США захотели на 1200 процентов увеличить закупки ракет Tomahawk, запасы которых истощились в ходе американской операции Epic Fury («Эпическая ярость») в Иране.

В марте портал Breaking Defense сообщил, что Пентагон и военно-промышленная компания Lockheed Martin договорились о наращивании производства ракет PrSM.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.04 06:52
  • 15454
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.04 06:11
  • 0
Что может быть в случае возможного (но еще не "решенного") "военного отступления" Трампа в Иране.
  • 10.04 05:12
  • 4
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 10.04 05:07
  • 0
Комментарий к "Новые противокорабельные ракеты помогают Киеву бить по российской территории"
  • 10.04 04:46
  • 0
Комментарий к "Под чужим «ядерным зонтиком»: цена безопасности"
  • 10.04 02:41
  • 0
Комментарий к "В США назвали Су-57 угрозой для F-35"
  • 09.04 20:00
  • 0
Комментарий к "Российский ЗРК С-400 "Триумф" — головная боль НАТО (The National Interest, США)"
  • 09.04 15:57
  • 1
В России испытывают двигатель, который в будущем может использоваться для полетов на Марс
  • 09.04 15:56
  • 0
Под чужим «ядерным зонтиком»: цена безопасности
  • 09.04 15:46
  • 0
Лёд тронулся, или Непослушный питомец из Прибалтики
  • 09.04 13:27
  • 1
В США заждались российского МиГ-41
  • 09.04 13:22
  • 1
Медведев: сделка на условиях Ирана будет означать публичное поражение Трампа
  • 09.04 12:49
  • 2
В России запатентовали тихий сверхзвуковой пассажирский самолет — он будет летать со скоростью 2100 км/ч
  • 09.04 10:52
  • 1046
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 09.04 01:14
  • 4
Новый вычислительный чип может работать даже в потоке раскаленной лавы