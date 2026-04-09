Стало известно о неразрешимой для США проблеме в Иране

168
0
0
Фото: Yosri Aljamal / Reuters
19FortyFive: Разведка США не знает, сколько ракет у Ирана в подземных хранилищах

Разведка США не знает, сколько ракет имеется у Ирана в подземных хранилищах, пишет американский журнал 19FortyFive.

Издание уверяет, что число ракетных ударов Ирана по объектам США и Израиля с начала операции Epic Fury («Эпическая ярость») сократилось на 90 процентов, однако оставшиеся 10 «представляют собой проблему, которую никто не может решить».

Также адекватным оценкам мешает, по данным 19FortyFive, использование иранской стороной макетов пусковых установок.

Ранее издание заметило, что разведка США ошиблась в оценке ракетных возможностей Ирана.

В марте профильный ресурс USNI News сообщил, что главная цель операции Epic Fury — уничтожение Военно-морских сил Вооруженных сил Ирана и Корпуса стражей исламской революции.

  • 09.04 01:14
  • 4
Новый вычислительный чип может работать даже в потоке раскаленной лавы
  • 08.04 20:16
  • 15415
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.04 19:49
  • 1042
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 08.04 17:52
  • 1
Новейший авиадвигатель ПД-8 завершает сертификацию
  • 08.04 15:28
  • 0
«Научите свою дочь разговаривать на польском»
  • 08.04 15:26
  • 3
Миссию к Луне Artemis II назвали несоразмерно дорогой
  • 08.04 13:46
  • 1
В России запатентовали тихий сверхзвуковой пассажирский самолет — он будет летать со скоростью 2100 км/ч
  • 08.04 05:34
  • 1
"Беспрецедентные потери" США и Израиля — война в Иране раскрыла правду (Military Watch Magazine, США)
  • 08.04 04:44
  • 1
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 08.04 03:28
  • 0
Комментарий к "Кто платит, тот и музыку заказывает"
  • 08.04 03:24
  • 0
Комментарий к "Президент Финляндии о готовности к войне, России и дружбе с Киром Стармером (The Times, Великобритания)"
  • 08.04 03:15
  • 1
Военный конвейер
  • 08.04 03:03
  • 1
МО США запрашивает многократное увеличение финансирования закупок ракет-перехватчиков THAAD и PAC-3 MSE
  • 07.04 23:46
  • 0
Комментарий к "Военный конвейер"
  • 07.04 23:14
  • 0
Комментарий к "О чём молчит польский генштаб"