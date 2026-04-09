Стало известно о неразрешимой для США проблеме в Иране

19FortyFive: Разведка США не знает, сколько ракет у Ирана в подземных хранилищах

Разведка США не знает, сколько ракет имеется у Ирана в подземных хранилищах, пишет американский журнал 19FortyFive.

Издание уверяет, что число ракетных ударов Ирана по объектам США и Израиля с начала операции Epic Fury («Эпическая ярость») сократилось на 90 процентов, однако оставшиеся 10 «представляют собой проблему, которую никто не может решить».

Также адекватным оценкам мешает, по данным 19FortyFive, использование иранской стороной макетов пусковых установок.

Ранее издание заметило, что разведка США ошиблась в оценке ракетных возможностей Ирана.

В марте профильный ресурс USNI News сообщил, что главная цель операции Epic Fury — уничтожение Военно-морских сил Вооруженных сил Ирана и Корпуса стражей исламской революции.