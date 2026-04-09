Войти
Lenta.ru

Названа главная ошибка США в Иране

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters
Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters.

19FortyFive: Разведка США ошиблась в оценке ракетных возможностей Ирана

Разведка США ошиблась в оценке ракетных возможностей Ирана. Об этом пишет американский журнал 19FortyFive.

«По всей видимости, разведывательное сообщество США занизило количество иранских ракет более чем на тысячу», — говорится в публикации.

Портал отмечает, что к июню 2025 года иранская сторона производила не менее 50 ракет в месяц. «Американские удары уничтожили лишь около трети иранских ракет. По всей видимости, Пентагон и Разведывательное управление Министерства обороны США впоследствии переоценили эффективность своих ударов и недооценили общий иранский арсенал», — пишет издание.

Там же отмечается, что американская сторона не учла использование Ираном подземных бункеров, в которых производится и хранится оружие.

«Разведывательное сообщество США предпочитает замалчивать ошибки, защищать свои институциональные интересы и перекладывать вину в ходе дискуссии», — резюмирует 19FortyFive.

Ранее замдиректора Центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, доцент РЭУ имени Плеханова, автор Telegram-канала «Политэкономика момента» Георгий Асатрян заявил «Ленте.ру», что США и Израиль ошибочно пытаются избавиться от руководства Ирана, не понимая основ системы политического и военного управления Исламской Республики.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
