Названа главная ошибка США в Иране

19FortyFive: Разведка США ошиблась в оценке ракетных возможностей Ирана

Разведка США ошиблась в оценке ракетных возможностей Ирана. Об этом пишет американский журнал 19FortyFive.

«По всей видимости, разведывательное сообщество США занизило количество иранских ракет более чем на тысячу», — говорится в публикации.

Портал отмечает, что к июню 2025 года иранская сторона производила не менее 50 ракет в месяц. «Американские удары уничтожили лишь около трети иранских ракет. По всей видимости, Пентагон и Разведывательное управление Министерства обороны США впоследствии переоценили эффективность своих ударов и недооценили общий иранский арсенал», — пишет издание.

Там же отмечается, что американская сторона не учла использование Ираном подземных бункеров, в которых производится и хранится оружие.

«Разведывательное сообщество США предпочитает замалчивать ошибки, защищать свои институциональные интересы и перекладывать вину в ходе дискуссии», — резюмирует 19FortyFive.

Ранее замдиректора Центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, доцент РЭУ имени Плеханова, автор Telegram-канала «Политэкономика момента» Георгий Асатрян заявил «Ленте.ру», что США и Израиль ошибочно пытаются избавиться от руководства Ирана, не понимая основ системы политического и военного управления Исламской Республики.