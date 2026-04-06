Стало известно о боевых операциях ведомого беспилотника Су-57

«Известия»: Ведомый БПЛА истребителя Су-57 участвует в опытных боевых операциях

Ведомый ударно-разведывательный тяжелый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» истребителя пятого поколения Су-57 Воздушно-космических сил (ВКС) России проходит государственные испытания и может участвовать в опытных боевых операциях. Об этом стало известно газете «Известия».

Издание подчеркивает, что в настоящее время многие страны внедряют совместное использование ведущих истребителей и ведомых БПЛА, и Россия здесь не является исключением. В задачи ведомых дронов, согласно газете, входит выполнение наиболее рискованных и опасных задач, что позволяет спасти жизнь экипажа ведущего самолета.

В частности, БПЛА «Охотник» «может нести современные авиационные средства поражения — от обычных до корректируемых бомб, крылатых ракет, а в перспективе и аэробаллистических ракет», а пилот истребителя Су-57 может перераспределять цели между самолетом и дроном.

Газета подчеркивает, что «Охотник», «скорее всего, в ближайшие годы начнет поступать на вооружение ВКС России».

В ноябре обозреватель американского журнала The National Interest Брендон Вайхерт заметил, что ударно-разведывательный БПЛА нового поколения С-70, также известный как «Охотник», готов стать следующей крупной российской боевой платформой.

В сентябре обозреватель того же издания Харрисон Касс заявил, что одним из самых громких российских проектов интеграции искусственного интеллекта в боевую систему выступает беспилотник «Охотник», который должен стать ведомым истребителя пятого поколения Су-57.