Стало известно о боевых операциях ведомого беспилотника Су-57

512
0
0
Кадр: Минобороны России / YouTube
Ведомый ударно-разведывательный тяжелый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» истребителя пятого поколения Су-57 Воздушно-космических сил (ВКС) России проходит государственные испытания и может участвовать в опытных боевых операциях. Об этом стало известно газете «Известия».

Издание подчеркивает, что в настоящее время многие страны внедряют совместное использование ведущих истребителей и ведомых БПЛА, и Россия здесь не является исключением. В задачи ведомых дронов, согласно газете, входит выполнение наиболее рискованных и опасных задач, что позволяет спасти жизнь экипажа ведущего самолета.

В частности, БПЛА «Охотник» «может нести современные авиационные средства поражения — от обычных до корректируемых бомб, крылатых ракет, а в перспективе и аэробаллистических ракет», а пилот истребителя Су-57 может перераспределять цели между самолетом и дроном.

Газета подчеркивает, что «Охотник», «скорее всего, в ближайшие годы начнет поступать на вооружение ВКС России».

В ноябре обозреватель американского журнала The National Interest Брендон Вайхерт заметил, что ударно-разведывательный БПЛА нового поколения С-70, также известный как «Охотник», готов стать следующей крупной российской боевой платформой.

В сентябре обозреватель того же издания Харрисон Касс заявил, что одним из самых громких российских проектов интеграции искусственного интеллекта в боевую систему выступает беспилотник «Охотник», который должен стать ведомым истребителя пятого поколения Су-57.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Охотник-У
ПАК ФА
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
  • Обсуждаемое
  • 06.04 14:56
Комментарий к "Основной прорывной мощью российской армии являются танки, заявили в УВЗ"
  • 06.04 14:31
  • 15372
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.04 13:55
  • 1
Основной прорывной мощью российской армии являются танки, заявили в УВЗ
  • 06.04 13:45
  • 3
Сроки создания полностью российского спутника связи «сдвинулись»
  • 06.04 13:29
  • 1
БМО-Т могут вооружить дистанционным модулем, сообщили в УВЗ
  • 06.04 13:26
  • 1
«Уран», мы ломим: в России создан наземный дрон для штурмовиков
  • 06.04 13:12
  • 1
203-мм американские САУ M110A2 появились на вооружении украинской армии
  • 06.04 12:55
  • 976
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 06.04 12:43
  • 114
МС-21 готовится к первому полету
  • 06.04 04:12
  • 1
Насколько US Navy (ВМФ) способен обеспечить победу американцев в современной войне?
  • 06.04 03:53
  • 1
Bloomberg узнало о сценарии разблокирования Ормузского пролива без участия США
  • 06.04 02:30
  • 1
Островной инстинкт: как развивается военное сотрудничество РФ и Индонезии
  • 05.04 22:24
  • 1
Комментарий к "Украина и Иран — уже часть мировой войны? Отвечает американский полковник (Pravda, Словакия)"
  • 05.04 19:29
  • 1
Воевавших на стороне России корейцев из КНА в ВСУ явно недооценили
  • 05.04 16:00
  • 1
Украина и Иран — уже часть мировой войны? Отвечает американский полковник (Pravda, Словакия)