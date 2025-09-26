Войти
Lenta.ru

В США оценили «несбыточную мечту» ВС России

154
0
0
Фото: Сергей Мирный / РИА Новости
Фото: Сергей Мирный / РИА Новости.

TNI: Интеграция ИИ в войска — несбыточная мечта ВС России

Интеграция систем искусственного интеллекта (ИИ) в войска представляет собой для Вооруженных сил (ВС) России «несбыточную мечту». С подобной оценкой на страницах американского журнала The National Interest (TNI) выступил обозреватель Харрисон Касс.

«Беспилотники и истребители с усовершенствованными функциями искусственного интеллекта снизят зависимость России от сокращающегося числа элитных пилотов, что компенсирует недостатки в рабочей силе и подготовке кадров, которые долгое время сдерживали развитие ВС России», — говорится в публикации.

По его словам, в военном ИИ Москва желает идти в ногу с Пекином и Вашингтоном. «Москва осознает, что ИИ — это не просто тренд, а военная необходимость для сохранения хоть какого-то паритета с мировыми державами — возможно, единственный инструмент, способный компенсировать очевидную нехватку ресурсов, промышленного потенциала и личного состава», — уверяет аналитик.

По его оценке, одним из самых громких российских проектов интеграции ИИ в боевую систему выступает беспилотник «Охотник», который должен стать ведомым истребителя пятого поколения Су-57. Другими примерами российских работ в данном направлении автор называет концепцию роя дронов, элементы которой испытаны в ходе специальной военной операции, и идею о втором пилоте Су-57, которым мог бы выступать ИИ.

Касс признает, что Россия, как и другие страны, сталкивается с проблемами при интеграции ИИ в войска, однако Москве якобы присущи некоторые трудности, которые выделяют ее среди остальных.

«В частности, западные санкции не позволяют России закупать передовые полупроводники, необходимые для разработки ИИ. Кроме того, российская промышленность, как известно, развивается медленно — в летном составе до сих пор находится лишь несколько современных Су-57 по сравнению с более чем 1200 американскими F-35, то есть существенная интеграция ИИ может все еще оставаться несбыточной мечтой», — заключает автор.

В августе 2023-го военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, что ИИ давно применяется в российских системах вооружений, в частности, ракеты «Гранит» способны самостоятельно распределять между собой несколько целей, а беспилотник «Охотник» сам возвращается на аэродром в случае потери связи с оператором.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-35
Гранит
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
AI
БПЛА
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.09 01:57
  • 10623
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.09 22:22
  • 0
К вопросу о военно-позиционном тупике на "украинских фронтах"
  • 25.09 21:51
  • 0
Комментарий к "Боевые действия на Украине пора заканчивать (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 25.09 20:51
  • 0
Комментарий к "Залужный: на фронте в настоящее время тупик, как во времена «Курской авантюры»"
  • 25.09 18:47
  • 0
Ответ на "TRT на русском - Рогозин о войне: «Вот он, тупик — силы равны»"
  • 25.09 17:48
  • 0
Ответ на "Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ"
  • 25.09 16:02
  • 1
В космос отправят вторую женщину-космонавта из Белоруссии
  • 25.09 15:48
  • 1
TRT на русском - Рогозин о войне: «Вот он, тупик — силы равны»
  • 25.09 12:46
  • 0
VR и AR: новые горизонты для игровой индустрии
  • 25.09 06:53
  • 0
Комментарий к "Ядерный паритет вот-вот рухнет. Миру грозит страшный исход (South China Morning Post, Гонконг)"
  • 25.09 04:32
  • 1
Ответы на разные высказывания, вынужденно в одном месте.
  • 25.09 02:59
  • 1
Зачем Трамп перешел в «партию войны» на Украине
  • 25.09 02:46
  • 1
Светлые головы и умелые руки. Как в России создают изобретения
  • 24.09 20:49
  • 0
О причинах отличия "русских" от "европейцев"
  • 24.09 18:53
  • 0
Комментарий к "Бесполетная зона над Украиной? У Запада возникнут огромные проблемы (The New York Times, США)"