TNI: Интеграция ИИ в войска — несбыточная мечта ВС России

Интеграция систем искусственного интеллекта (ИИ) в войска представляет собой для Вооруженных сил (ВС) России «несбыточную мечту». С подобной оценкой на страницах американского журнала The National Interest (TNI) выступил обозреватель Харрисон Касс.

«Беспилотники и истребители с усовершенствованными функциями искусственного интеллекта снизят зависимость России от сокращающегося числа элитных пилотов, что компенсирует недостатки в рабочей силе и подготовке кадров, которые долгое время сдерживали развитие ВС России», — говорится в публикации.

По его словам, в военном ИИ Москва желает идти в ногу с Пекином и Вашингтоном. «Москва осознает, что ИИ — это не просто тренд, а военная необходимость для сохранения хоть какого-то паритета с мировыми державами — возможно, единственный инструмент, способный компенсировать очевидную нехватку ресурсов, промышленного потенциала и личного состава», — уверяет аналитик.

По его оценке, одним из самых громких российских проектов интеграции ИИ в боевую систему выступает беспилотник «Охотник», который должен стать ведомым истребителя пятого поколения Су-57. Другими примерами российских работ в данном направлении автор называет концепцию роя дронов, элементы которой испытаны в ходе специальной военной операции, и идею о втором пилоте Су-57, которым мог бы выступать ИИ.

Касс признает, что Россия, как и другие страны, сталкивается с проблемами при интеграции ИИ в войска, однако Москве якобы присущи некоторые трудности, которые выделяют ее среди остальных.

«В частности, западные санкции не позволяют России закупать передовые полупроводники, необходимые для разработки ИИ. Кроме того, российская промышленность, как известно, развивается медленно — в летном составе до сих пор находится лишь несколько современных Су-57 по сравнению с более чем 1200 американскими F-35, то есть существенная интеграция ИИ может все еще оставаться несбыточной мечтой», — заключает автор.

В августе 2023-го военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, что ИИ давно применяется в российских системах вооружений, в частности, ракеты «Гранит» способны самостоятельно распределять между собой несколько целей, а беспилотник «Охотник» сам возвращается на аэродром в случае потери связи с оператором.