В США позитивно оценили перспективы российского «Охотника»

TNI: БПЛА «Охотник» станет следующей крупной боевой платформой России

Ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нового поколения С-70, также известный как «Охотник», готов стать следующей крупной российской боевой платформой. Позитивно оценил перспективы ведомого истребителя пятого поколения Су-57 обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брендон Вайхерт.

«Российская военная машина продолжает работать, производя новые системы и разрабатывая новые технологии для поддержки войны против Украины и повышения конкурентоспособности с американцами», — говорится в публикации.

Там отмечается, что изготовленный по аэродинамической схеме «летающее крыло» стелс-аппарат, работая совместно с истребителем пятого поколения, расширит зону действия последнего. «Разработка С-70 знаменует собой попытку России создать большой малозаметный беспилотник, способный действовать в оспариваемом воздушном пространстве, нести вооружение во внутренних отсеках и взаимодействовать с истребителями нового поколения», — пишет автор.

Вайхер напоминает, что «Охотник» способен действовать в условиях низких температур Арктики и использоваться для патрулирования коридоров Северного морского пути. «Эту [программу нового российского БПЛА] программу нельзя игнорировать или недооценивать», — заключает обозреватель.

В сентябре обозреватель TNI Харрисон Касс заявил, что интеграция систем искусственного интеллекта (ИИ) в войска представляет собой для Вооруженных сил (ВС) России «несбыточную мечту». По его оценке, одним из самых громких российских проектов интеграции ИИ в боевую систему выступает беспилотник «Охотник», который должен стать ведомым истребителя пятого поколения Су-57.

В августе 2023-го военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, что ИИ давно применяется в российских системах вооружений, в частности, ракеты «Гранит» способны самостоятельно распределять между собой несколько целей, а беспилотник «Охотник» сам возвращается на аэродром в случае потери связи с оператором.