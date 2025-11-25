Войти
Lenta.ru

В США позитивно оценили перспективы российского «Охотника»

184
0
0
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

TNI: БПЛА «Охотник» станет следующей крупной боевой платформой России

Ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нового поколения С-70, также известный как «Охотник», готов стать следующей крупной российской боевой платформой. Позитивно оценил перспективы ведомого истребителя пятого поколения Су-57 обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брендон Вайхерт.

«Российская военная машина продолжает работать, производя новые системы и разрабатывая новые технологии для поддержки войны против Украины и повышения конкурентоспособности с американцами», — говорится в публикации.

Там отмечается, что изготовленный по аэродинамической схеме «летающее крыло» стелс-аппарат, работая совместно с истребителем пятого поколения, расширит зону действия последнего. «Разработка С-70 знаменует собой попытку России создать большой малозаметный беспилотник, способный действовать в оспариваемом воздушном пространстве, нести вооружение во внутренних отсеках и взаимодействовать с истребителями нового поколения», — пишет автор.

Вайхер напоминает, что «Охотник» способен действовать в условиях низких температур Арктики и использоваться для патрулирования коридоров Северного морского пути. «Эту [программу нового российского БПЛА] программу нельзя игнорировать или недооценивать», — заключает обозреватель.

В сентябре обозреватель TNI Харрисон Касс заявил, что интеграция систем искусственного интеллекта (ИИ) в войска представляет собой для Вооруженных сил (ВС) России «несбыточную мечту». По его оценке, одним из самых громких российских проектов интеграции ИИ в боевую систему выступает беспилотник «Охотник», который должен стать ведомым истребителя пятого поколения Су-57.

В августе 2023-го военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, что ИИ давно применяется в российских системах вооружений, в частности, ракеты «Гранит» способны самостоятельно распределять между собой несколько целей, а беспилотник «Охотник» сам возвращается на аэродром в случае потери связи с оператором.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Гранит
Охотник-У
ПАК ФА
Проекты
AI
Арктика
БПЛА
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.11 04:02
  • 11612
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.11 02:53
  • 11
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 25.11 02:38
  • 1
В подразделения ГрВ "Запад" в зоне СВО поступили новые тактические мотовездеходы "Улан"
  • 25.11 02:34
  • 0
Почему русский патриотизм может быть основан только на высших (иррациональных, в том числе) идеалах.
  • 25.11 00:09
  • 1
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 24.11 23:34
  • 1
«Лёгкая добыча для обзорных радаров»: Индия создала новое покрытие для Су-30СМ
  • 24.11 19:46
  • 1543
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.11 17:34
  • 0
Напряжение, от которого ломаются ручки
  • 24.11 16:51
  • 2
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300
  • 24.11 15:56
  • 3
Ту-22М3М может нести МБР(17 тонн ,2 боевых блока по 100 кт ,10000 км ) , стартовать с аэродрома в районе Красноярска ,или с модифицированной трассы Сибирь -Новосиб. -Краснноярск-Иркутск
  • 24.11 06:54
  • 0
Комментарий к "На Западе заявили о победе российских С-400 над американскими Patriot"
  • 24.11 05:41
  • 0
Комментарий к "Ту-22М3М может нести МБР, стартовать с аэродрома в районе Красноярска , или с модифицированной автотрассы"
  • 23.11 18:41
  • 9
Российский авиалайнер МС-21 будут укорачивать и дорабатывать — это позволит увеличить дальность полёта
  • 23.11 16:12
  • 40
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 23.11 05:31
  • 0
И еще к вопросу о русском патриотизме.