Небесное дело: какие перспективы имеют связки БПЛА с боевыми самолетами

Проекты дронов-ведомых разрабатываются в разных странах мира

Германия в партнерстве с Австралией планирует принять на вооружение своих военно-воздушных сил дрон-ведомый MQ-28 Ghost Bat. Многие другие страны, включая Россию, активно ведут работы по созданию и внедрению аналогичных беспилотников для совместного использования с пилотируемой авиацией. Что это за вид летательных аппаратов, какие программы их создания сейчас находятся в активной фазе и какое место займут дроны-ведомые в облике военно-воздушных сил будущего — в материале «Известий».

Что представляет собой дрон-ведомый

Концепция дрона-ведомого сегодня является одним из самых перспективных направлений развития боевой авиации. Она предполагает создание беспилотных летательных аппаратов, которые действуют в одной связке с пилотируемыми истребителями, принимая на себя выполнение наиболее опасных и рискованных задач. Технически это специализированные автономные или полуавтономные БПЛА, которые управляются в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, и интегрированные в общее информационное пространство пилотируемого самолета. Летчик ведущего истребителя выступает в роли «дирижера», ставя общие задачи, в то время как беспилотник самостоятельно выполняет маневры, ведет разведку или атакует цели.

БПЛА MQ-28 Ghost Bat Источник изображения: Фото: Boeing

Дроны-ведомые могут взять на себя выполнение таких задач, как разведка и наблюдение, постановка помех, выполнение ударных задач или работа в роли ложной цели для систем обороны противника. Такой аппарат может действовать как полностью самостоятельная единица, так и в плотном контакте с пилотом самолета-ведущего. В рискованной задаче работа дрона спасает жизнь пилота и обеспечивает выполнение боевого задания.

Какие проекты дронов-ведомых разрабатываются в разных странах

Работы по созданию ведомых ведутся сегодня практически во всех странах с развитой аэрокосмической промышленностью. Одной из наиболее медийных разработок стал американский XQ-58A Valkyrie компании Kratos. Он создается в рамках концепции CCA (Collaborative Combat Aircraft / Боевой самолет для совместного применения). Особенность проекта — в относительно низкой стоимости: дрон стоит около $2–3 млн, так что его не жалко потерять в бою. Также ему не нужен аэродром — XQ-58A запускается с помощью ракетного ускорителя со специальной пусковой установки, а приземляется на парашюте. Этим обеспечивается его высокая мобильность и возможность дать усиление воздушной операции непосредственно с земли. Дрон активно испытывается для применения совместно с программным обеспечением ИИ — в 2023 году «Валькирия» под управлением искусственного разума успешно провела учебный воздушный бой. Аппарат участвует в программах испытаний для ВВС и Корпуса морской пехоты США и в ближайшие годы начнет поступать на вооружение.

Американский БПЛА XQ-58A Valkyrie Источник изображения: Фото: TASS/Sipa USA

Проект австралийского подразделения корпорации Boeing — MQ-28 Ghost Bat — изначально разрабатывался для Королевских ВВС Австралии и стал первым боевым летательным аппаратом, спроектированным в этой стране за последние 50 лет. Последние два года проектом активно интересуется Германия, которая и планирует принять дрон на вооружение своих ВВС в 2029 году. В дальнейшем дроны-ведомые станут частью программы FCAS, в рамках которой создается европейский истребитель будущего. Дрон MQ-28 Ghost Bat взлетает и садится как обычный самолет и в конце 2025 года успешно продемонстрировал возможности автономного воздушного боя, взаимодействуя с самолетом ДРЛО E-7A Wedgetail и истребителем F/A-18F Super Hornet.

БПЛА MQ-28 Ghost Bat в полете в сопровождении истребителя F/A-18F Super Hornet Источник изображения: Фото: Boeing

Российский ударный дрон С-70 «Охотник» является олицетворением тяжелого ударного бомбардировщика, который может нести современные авиационные средства поражения — от обычных до корректируемых бомб, крылатых ракет, а в перспективе и аэробаллистических ракет. Аппарат создавался изначально с прицелом на совместную боевую работу в паре с истребителем пятого поколения Су-57. Пилот самолета может перераспределять цели между собой и «Охотником». Технически дрон выполнен по схеме «летающее крыло», что заметно снижает радиолокационную заметность аппарата и обеспечивает выдающиеся летные данные. На серийном варианте дрона установлен двигатель с плоским соплом для снижения заметности в ИК-диапазоне. Сейчас «Охотник» проходит государственные испытания, вероятно, участвует в опытных боевых операциях и, скорее всего, в ближайшие годы начнет поступать на вооружение ВКС России.

Российский ударный БПЛА С-70 «Охотник» Источник изображения: Фото: РИА Новости

Две молодые американские компании ведут работы по созданию дронов-ведомых в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA). Это проект Fury компании Anduril и проект Gambit компании General Atomics. Оба получили контракты от министерства обороны США. Fury от Anduril должен продемонстрировать высокоманевренный воздушный бой с упором на возможности продвинутого программного обеспечения и высокую степень автономности. Gambit выполняется в концепции модульной машины, которая будет менять свое назначение в зависимости от «головы» (носовой части) — это может быть дрон, адаптированный для выполнения разведки, или ударная машина, или самолет-мишень. К 2028–2030 годам для сопровождения F-35 и будущего истребителя NGAD планируется построить уже десятки таких аппаратов.

Американский БПЛА Fury Источник изображения: Фото: US Air Force

Турция совершила рывок, создав реактивный палубный околозвуковой беспилотник Bayraktar Kızılelma. Дрон может взлетать с коротких палуб десантных кораблей типа TCG Anadolu. Оборудован внутренним отсеком вооружения, но может нести ракеты и на внешней подвеске. В перспективе, после замены двигателя он может стать сверхзвуковым и конкурировать с пилотируемыми истребителями. Предполагается, что Kızılelma будет работать вместе с турецким истребителем пятого поколения KAAN. Сегодня несколько экземпляров дронов уже проходят разносторонние испытания.

Турецкий реактивный палубный БПЛА Bayraktar Kızılelma Источник изображения: Фото: TASS/EPA/ERDEM SAHIN

Китайский дрон FH-97A является своеобразным ответом на создание австралийского MQ-28. Он оснащен панорамной электронно-оптической системой — аналогом тех, которые устанавливаются на современные истребители пятого поколения, — и может вести поиск целей без включения радара. Основное назначение — истребитель-перехватчик ракет и самолетов противника на дальних подступах. Может нести до восьми ракет «воздух – воздух» во внутренних отсеках. На авиасалоне в Чжухае был представлен прототип этого дрона и ведутся активные работы к выходу на испытания.

Столь высокий интерес к созданию дронов-ведомых объясняется тем, что они могут выполнять достаточно сложные и рискованные миссии в зоне действия ПВО противника. Даже при стоимости в несколько миллионов долларов такие аппараты в несколько раз дешевле пилотируемых истребителей. И главное — под управлением программного обеспечения они могут дать пилотируемой авиации совершенно новые боевые возможности. Один пилот может управлять несколькими дронами-ведомыми, каждый из которых может взять на себя свою цель или задачу, и всё это в ходе одного боевого вылета. Это уникальные возможности, о которых вчера можно было только мечтать.

Дмитрий Корнев