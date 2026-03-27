Изготовлен первый серийный южнокорейский истребитель KF-21 Boramae

25 марта 2026 года на головном предприятии южнокорейской авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI) в Сачхоне состоялась церемония официальной презентации первого изготовленного для ВВС Южной Кореи серийного истребителя южнокорейской разработки KF-21 Boramae. Им стал двухместный самолет в исполнении Block 1 с бортовым номером ВВС Южной Кореи "26-001", он должен быть введен в строй в составе ВВС в сентябре 2026 года. На церемонии присутствовал президент Республики Корея Ли Чжэ Мён.

"Сегодня наконец выпущен с конвейера массового производства первый современный южнокорейский истребитель KF-21, разработанный Республикой Корея на основе собственных технологий и созданный своими же руками. Теперь Республика Корея обладает оружием и технологиями для защиты мира не только на земле и в море, но и в воздухе", - заявил на церемонии президент Ли Чжэ Мён. Он указал на другие успешные системы вооружения южнокорейской разработки, такие как 155-мм/52 самоходная гаубица K9 и зенитные ракетные комплексы Cheongung, сказав, что "теперь Республика Корея стала настоящей военно-промышленной державой, которая способна разработать и произвести истребитель самостоятельно". Ли Чжэ Мён указал, что выпуск первого серийного истребителя KF-21 "позволит Республике Корея соперничать с ведущими мировыми военно-промышленными державами" и что "правительство использует этот успех как прочную основу для превращения Кореи в одну из четырех ведущих оборонно-промышленных держав". "Мы поделимся с партнерскими странами не только нашими системами вооружения мирового класса, но и нашими технологиями и опытом разработок", - заявил Ли Чжэ Мён, заверив, что его правительство будет продвигать Корею как "вкладчика в мир и процветание во всем мире".

Программа создания в Южной Корее национального перспективного истребителя KF-X, относимого самими южнокорейцами к поколению "4++", осуществляется под руководством агентства оборонных разработок (Agency for Defense Development - ADD) министерства национальной обороны Южной Кореи при ведущей роли корпорации Korea Aerospace Industries (KAI). Программа была начата еще в 2001 году, но перешла в практическую плоскость около 2010 года.

В декабре 2015 года KAI получила контракт Управления закупок министерства национальной обороны Южной Кореи (Defense Acquisition Program Administration - DAPA) на полномасштабную разработку самолета KF-X, с постройкой шести летных прототипов (в том числе двух двухместных, кроме того, строятся еще два образца для наземных испытаний) начиная с 2021 года и с началом серийного производства в 2026 году. Общая стоимость программы НИОКР оценивалась в 8,5 млрд долл, а стоимость постройки 120 серийных истребителей для ВВС Южной Кореи с 2026 по 2032 годы оценивалась еще в 8,8 млрд долл.

Технический проект самолета KF-X был окончательно утвержден в ходе завершившегося этапа Critical Design Review (CDR) в сентябре 2019 года, после чего на предприятии KAI в Сачхоне была начата постройка головного лётного прототипа (серийный и бортовой номер "001"), презентация которого состоялась там 9 апреля 2021 года. Тогда же было объявлено, что самолет получил название KF-21 Boramae ("Сокол").

Первый прототип KF-21 Boramae (номер "001") совершил первый полет на аэродроме головного предприятия KAI в Сачхоне 19 июля 2022 года. В течении одного года на испытания были переданы шесть летных опытных образцов KF-21 (включая два двухместных), что позволило вести отработку самолета широким фронтом. 13 января 2026 года KAI и DAPA объявили о завершении разработки истребителя. Шесть построенных летных прототипов KF-21 совершили к этому времени 1600 испытательных полетов, отработав 13 тысяч испытательных задач без единого летного инцидента.

25 июня 2024 года DAPA выдало KAI контракт на сумму 1,96 трлн вон (1,41 млрд долл) на поставку ВВС Южной Кореи первых 20 серийных истребителей KF-21 конфигурации Block 1, все 20 самолетов должны быть сданы в 2026 году, и первый из них представлен теперь. В эту сумму входят 480,1 млрд вон на продолжение ОКР и доработок по самолету. В июне 2025 года KAI получила контракт еще на 20 истребителей KF-21 Block 1, с поставкой к началу 2028 года. К 2034 году планируется закупка еще 120 серийных самолетов KF-21 в доработанной версии Block 2, которая будет отличаться главным образом расширенными ударными возможностями. Начало летных испытаний самолета KF-21, доработанного до варианта Block 2, сейчас ожидается в начале 2027 года.

Истребитель KF-21 оснащается двумя импортируемыми из США двигателями General Electric F414-GE-400K. С 2025 года в Южной Корее при правительственном финансировании при головной роли компаний Hanwha Aerospace и Doosan Energy осуществляется программа разработки собственного ТРДД с тягой 16 000 фунтов для самолета KF-21, его создание планируется к 2030-м годам. Также KF-21 оснащается разработанной Hanwha Systems бортовой РЛС APY-016K с АФАР.

В 2010 году было заключено межправительственное соглашение о присоединении Индонезии к проекту истребителя KF-X, при этом доля индонезийской стороны в про­грамме должна была составить 1,6 млрд долл от общей стоимости НИОКР 8,5 млрд долл в период до 2026 года, и Индонезия должна была получить один прототип самолета для испытаний, а также принять обширное соучастие в его производстве, с получением соответствующих технологий. В январе 2016 года KAI и индонезийское авиастроительное объединение PT Dirgantara Indonesia (PTDI) заключили соглашение о совместной разработке KF-X и его индонезийского варианта IF-X. ВВС Индонезии заявляли, что намереваются приобрести 50 истребителей IF-X в период до 2040 года, со сборкой всех их на PTDI. Однако фактически индонезийская сторона хронически не платила за участие в программе, и в итоге к 2025 году выплатила лишь 384,4 млрд вон (около 300 млн долл), то есть около пятой части своих первоначальных обязательств. Тем не менее, южнокорейская сторона, заинтересованная в расширении круга заказчиков и серийности KF-21, продолжает "тянуть" участие Индонезии в проекте. 11 июня 2025 года Индонезия подписала соглашение с Южной Кореей по сокращению своего вклада в программу KF-21. Теперь Индонезия обязалась внести в программу суммарно только 600 млрд вон (443 млн долл), что вчетверо меньше первоначально обещанного ею, из них около 400 млрд вон уже выплачены. Также будет значительна сокращена передача технологий индонезийской стороне, хотя Индонезия номинально подтвердила намерения о закупке 48 самолетов и участия PTDI в их производстве. По последним сообщениям, Индонезия в итоге планирует подписать контракт на прямую закупку 16 истребителей KF-21 Block 2 производства KAI.

Cообщалось, что KAI ведет предварительные работы по разработке трех перспективных модификаций истребителя KF-21, включая двухместный самолет радиоэлектронной борьбы и подавления ПВО KF-21EA (Electronic Attack); истребитель KF-21EX, представляющий собой дальнейшее развитие истребителя KF-21 в сторону самолета пятого поколения и оснащенный внутренним отсеком для вооружения (ранее этот проект обозначался как KF-21 Block 3); и экспортный вариант истребителя KF-21SA, который должен обеспечить широкие возможности по интеграции на KF-21 различных электронных систем и вооружения по желанию потенциальных заказчиков.

Презентация первого изготовленного для ВВС Южной Кореи серийного истребителя южнокорейской разработки KAI KF-21 Boramae Block 1 (бортовой номер "26-001"). Сачхон, 25.03.2026 (с) WarplanePorn и Yonhap

Видео: