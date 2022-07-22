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Первый полёт южнокорейского перспективного истребителя KF-21 Boramae

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19 июля 2022 года на аэродроме головного предприятия южнокорейской авиастроительной корпорации Korean Aerospace Industries (KAI) в Сачхонe (являющемся также базой ВВС Южной Кореи) состоялся первый полёт первого летного опытного образца перспективного южнокорейского многофункционального истребителя KF-21 Boramae (серийный и бортовой номер "001"), создаваемого по программе KF-X. Продолжительность первого полёта составила 33 минуты.

Первый летный опытный образец перспективного южнокорейского многофункционального истребителя KF-21 Boramae (KF-X, серийный и бортовой номер "001") в первом полёте. Сачхон, 19.07.2022 (с) Korean Aerospace Industries (KAI)

Первый прототип KF-21 в первом полете пилотировал майор Ан Чжун Хен из состава 52-й испытательно-оценочной эскадрильи ВВС Южной Кореи. Стоит отметить, что первом полёте на первом прототипе были подвешены на четырех "утопленных" подфюзеляжных подвесках четыре массо-мабаритных макета ракет MBDA Meteor класса "воздух-воздух". Прототип, как и планируемые серийные самолёты, оснащен двумя американскими двигателями General Electric F414-GE-400.

Амбициозная программа создания в Южной Корее перспективного истребителя KF-X, относимого самими южнокорейцами к поколению "4++", осуществляется под руководством агентства оборонных разработок (Agency for Defense Development - ADD) министерства национальной обороны Южной Кореи при ведущей роли авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI). Программа была начата еще в 2001 году, но перешла в практическую плоскость около 2010 года.

В декабре 2015 года KAI получила контракт Управления закупок министерства национальной обороны Южной Кореи (Defense Acquisition Program Administration - DAPA) на полномасштабную разработку самолета KF-X, с постройкой шести летных прототипов (в том чичле двух двухместных, кроме того, строятся еще два образца для наземных испытаний) начиная с 2021 года и с началом серийного производства в 2026 году. Общая стоимость программы НИОКР оценивается в 8,5 млрд долл, а стоимость постройки 120 серийных истребителей для ВВС Южной Кореи с 2026 по 2032 годы оценивалась еще в 8,8 млрд долл.Технический проект самолета KF-X был окончательно утвержден в ходе завершившегося этапа Critical Design Review (CDR) в сентябре 2019 года, после чего на предприятии KAI в Сачхоне была начата постройка головного лётного прототипа (серийный и бортовой номер "001"), презентация которого состоялась там 9 апреля 2021 года. Тогда же было объявлено, что самолет получил название KF-21 Boramae ("Сокол").

К настоящему времени на предприятии KAI в Сачхоне практически закончено изготовление еще трех летных прототипов KF-21 - двух одноместных (серийные номера "002" и "003") и одного двухместного (серийный номер "004"). Планируется, что шесть летных прототипов KF-21 должны будут в ходе летных испытаний налетать более 2000 часов к концу 2026 года.

На церемонии презентации первого прототипа KF-21 9 апреля 2021 года тогдашний президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что ожидается, что ВВС Южной Кореи будут иметь 40 истребителей этого типа в 2028 году и 140 самолетов - в 2032 году. Южная Корея также рассчитывает на широкий экспорт этого самолета.

В 2010 году было заключено межправительственное соглашение о присоединении Индонезии к проекту KF-X, при этом доля индонезийской стороны в про­грамме должна была составить 1,6 млрд долл от общей стоимости НИОКР 8,5 млрд долл. В январе 2016 года KAI и индонезийское авиастроительное объединение PT Dirgantara Indonesia (PTDI) заключили соглашение о совместной разработке KF-X и его индонезийского варианта IF-X. ВВС Индонезии заявляли, что намереваются приобрести 50 истребителей IF-X в период до 2040 года. Однако фактически индонезийская сторона хронически не платила за участие в программе, и к концу 2020 года инвестировала в нее всего 205 млн долл (в том числе всего 10 млн долл после 2016 года), задолжав 420 млн долл, и в так что ее участие в ней остается почти формальным. В 2020 году участие ИНдонезии в программе было заморожено. В августе 2021 года Индонезия подтвердила свой интерес к программе KF-21, и между стоторонами была достигнута предварительная договоренность о покрытии задолженности и дальнейших расходах. Это позволило индонезийским инженерам вернуться в Южную Корею, чтобы продолжить работу в проекте. В ноябре 2021 года Индонезия и Южная Корея договорились о заключении к марту 2022 года нового соглашения о разделе затрат на разработку, но до сих пор оно так и не было подписано, и вопрос об индонезийской задолженности по программе не урегулирован. Тем не менее, прототипы KF-21 украшает и индонезийский флаг.

Первый летный опытный образец перспективного южнокорейского многофункционального истребителя KF-21 Boramae (KF-X, серийный и бортовой номер "001") в первом полёте. Сачхон, 19.07.2022 (с) Korean Aerospace Industries (KAI)

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Страны
Индонезия
США
Южная Корея
Продукция
KF-X
Meteor MBDA
Компании
ADD
DAPA
General Electric
KAI
Leonardo
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2020-й год
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