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Первый образец южнокорейского перспективного истребителя KF-21 Boramae

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9 апреля 2021 года в штаб-квартире южнокорейской авиастроительной корпорации Korean Aerospace Industries (KAI) в Сачхонe состоялась церемония официальной презентации законченного изготовлением первого летного опытного образца перспективного южнокорейского многофункционального истребителя KF-X (серийный и бортовой номер "001"). На презентации присутствовали президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и министр обороны Индонезии Прабово Субианто. Первый полет представленного первого опытного образца KF-X запланирован на начало 2022 года. Самолет получил название KF-21 Boramae ("Сокол").

Презентация первого летного опытного образца перспективного южнокорейского многофункционального истребителя KF-21 Boramae (KF-X, серийный и бортовой номер "001") в штаб-квартире южнокорейской авиастроительной корпорации Korean Aerospace Industries (KAI). Сачхон, 09.04.2021 (с) www.facebook.com/ROKArmedForces

Напомним, что амбициозная программа создания в Южной Корее перспективного истребителя KF-X, относимого самими южнокорейцами к поколению "4++", осуществляется под руководством агентства оборонных разработок (Agency for Defense Development - ADD) министерства национальной обороны Южной Кореи при ведущей роли авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI). Программа была начата еще в 2001 году, но перешла в практическую плоскость около 2010 года.

В декабре 2015 года KAI получила контракт Управления закупок министерства национальной обороны Южной Кореи (Defense Acquisition Program Administration - DAPA) на полномасштабную разработку самолета KF-X, с постройкой шести летных прототипов (и еще двух образцов для наземных испытанй) начиная с 2021 года и с началом серийного производства в 2026 году. Общая стоимость программы НИОКР оценивается в 8,5 млрд долл, а стоимость постройки 120 серийных истребителей для ВВС Южной Кореи с 2026 по 2032 годы оценивалась еще в 8,8 млрд долл.

Технический проект самолета KF-X был окончательно утвержден в ходе завершившегося этапа Critical Design Review (CDR) в сентябре 2019 года, после чего на предприятии KAI в Сачхоне была начата постройка головного прототипа, представленного теперь.

На церемонии презентации первого прототипа KF-X президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что ожидается, что ВВС Южной Кореи будут иметь 40 истребителей этого типа в 2028 году и 140 самолетов - в 2032 году. Южная Корея также рассчитывает на широкий экспорт этого самолета.

В 2010 году было заключено межправительственное соглашение о присоединении Индонезии к проекту KF-X, при этом доля индонезийской стороны в про­грамме должна была составить 1,6 млрд долл от общей стоимости НИОКР 8,5 млрд долл. В январе 2016 года KAI и индонезийское авиастроительное объединение PT Dirgantara Indonesia (PTDI) заключили соглашение о совместной разработке KF-X и его индонезийского варианта IF-X. ВВС Индонезии заявляли, что намереваются приобрести 50 истребителей IF-X в период до 2040 года. Однако фактически индонезийская сторона почти не платит за участие в программе, так что ее участие в ней остается почти формальным. Тем не менее, первый прототип KF-X украшает и индонезийский флаг.

Презентация первого летного опытного образца перспективного южнокорейского многофункционального истребителя KF-X Boramae (KF-X, серийный и бортовой номер "001") в штаб-квартире южнокорейской авиастроительной корпорации Korean Aerospace Industries (KAI). Сачхон, 09.04.2021 (с) кадры репортажа телекомпании MBC (via www.facebook.com/ROKArmedForces) и Yonhap

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Южная Корея
Продукция
KF-X
Т-95
Компании
ADD
DAPA
KAI
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