Разработка перспективных модификаций южнокорейского истребителя KF-21

Как сообщил южнокорейский ресурс Biz.HanKook, южнокорейская авиастроительная корпорация Korea Aerospace Industries (KAI) ведет предварительные работы по разработке трех перспективных модификаций нового южнокорейского истребителя KF-21 Boramae, созданного по программе KF-X и сейчас находящегося на этапе испытаний.

Проектное изображение перспективного южнокорейского самолета радиоэлектронной борьбы и подавления ПВО KF-21EA, разрабатываемого на основе нового южнокорейского истребителя KAI KF-21 Boramae (c) Ким Мин Сок / www.bizhankook.com

Однако, поскольку работы по новым вариантам KF-21 еще находятся на ранних стадиях, то ожидается, что выделение бюджетного финансирования на данные проекты и полномасштабные ОКР займут достаточно много времени.

Первым перспективным вариантом является самолет радиоэлектронной борьбы и подавления ПВО KF-21EA (Electronic Attack), который должен быть по назначению примерно аналогичен самолетам Boeing EA-18G Growler ВМС США. Сообщаеся, что НИР по проекту KF-21EA сейчас ведутся в южнокорейском Агентстве оборонных исследований (ADD). Cамолет KF-21EA должен быть создан на основе двухместного варианта истребителя KF-21B, при этом второй член экипажа будет оператором средств радиоэлектронной борьбы. Всего на KF-21ЕА планируется установить три контейнера радиоэлектронной борьбы (на подфюзеляжной и подкрыльевых подвесках) и два контейнера аппаратуры радиотехнической разведки (последние будут размещаться на законцовках крыла). Контейнеры РЭБ должны включать два контейнера с высокочастотными средствами РЭБ и одного контейнер с низкочастотными средствами РЭБ, что даст возможность осуществлять радиоэлектронное подавление практически на всех частотах, которые использует противник. Самолет планируется к вооружению противорадиолокационными ракетами, такими как AARGM-ER.

Другой перспективный вариант KF-21EX представляет собой дальнейшее развитие истребителя KF-21 в сторону самолета пятого поколения (ранее этот проект обозначался как KF-21 Block 3). Прежде всего этого планируется достичь за счет оснащения KF-21EX подфюзеляжным отсеком для вооружения, способным вмещать четыре управляемые ракеты Meteor класса "воздух-воздух" большой дальности или восемь управляемых боеприпасов класса "воздух-поверхность". Планируется также установка на KF-21EX новой перспективной бортовой РЛС с АФАР и нового бортового комплекса обороны, а также кардинальное расширение сетецентрических возможностей. В целом KF-21EX рассматривается в качестве подсистемы перспективной системы NACS (Next Air Combat System), разрабатываемой KAI, которая должна также интегрировать беспилотные истребители и спутниковые каналы передачи данных. KAI планирует завершить создание NACS в 2039 году. Создание KF-21EX планируется "через 10 лет после завершения разработки" нынешней версии истребителя, то есть к 2036 году.

Третий перспективный вариант самолета является экспортной версией KF-21SA, которая должна обеспечить широкие возможности по интеграции на KF-21 различных электронных систем и вооружения по желанию потенциальных заказчиков.

Напомним, что первый прототип нового южнокорейского истребителя KF-21 Boramae совершил первый полет на аэродроме головного предприятия KAI в Сачхоне 19 июля 2022 года. В течении года на испытания были переданы шесть летных опытных образцов KF-21 (включая два двухместных), что позволило вести отработку самолета широким фронтом. 25 июня 2024 года Управление программ оборонных закупок (DAPA) Южной Кореи выдало KAI контракт на сумму 1,96 трлн вон (1,41 млрд долл) на поставку ВВС Южной Кореи первых 20 серийных истребителей KF-21, все 20 самолетов должны быть сданы в 2026 году. В эту сумму входят 480,1 млрд вон на продолжение ОКР и доработок по самолету. К 2032 году планируется закупка 120 серийных самолетов KF-21.

"Несмотря на множество проблем и трудностей, проект KF-21 достиг своего нынешнего статуса благодаря тесному сотрудничеству правительства, ВВС, DAPA и компаний (участников)", - заявил генеральный директор KAI Кан Гу Ён по случаю заключения контракта на начало серийного производства самолета. - "KF-21 представляет собой историческое достижение для аэрокосмической отрасли Кореи и станет символом подлинной самостоятельности в национальной обороне".

Шестой (и второй двухместный) летный опытный образец нового южнокорейского истребителя KAI KF-21 Boramae (серийный и бортовой номер "0006"). Борт совершил первый полет 28.06.2023 (c) Harry S. Ahn