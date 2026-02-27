Войти
Вмятины на атомных подлодках ВМФ России объяснили

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Эксперт Литовкин: Спутники США не могут обнаружить подлодки России в Арктике

Спутники США не могут обнаружить атомные подводные лодки (АПЛ) Военно-морского флота (ВМФ) России в Арктике, способные атаковать противника из полыньи. О этом ТАСС рассказал полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин.

По его словам, «в Арктике подо льдом их не видно сверху».

По оценке эксперта, российские АПЛ «могут атаковать, проламывая рубкой не очень толстый лед и всплывая». «На многих подводных лодках Северного флота, если к ним приглядеться, видно, что на рубках есть вмятины. Сразу понятно, что эта лодка ходила подо льдами Арктики», — заметил аналитик.

Литовкин добавил, что наличие вмятин указывает на попытку АПЛ проломить лед для нанесения ракетного удара. Для устранения ледового препятствия российские субмарины, согласно эксперту, выпускают специальные торпеды.

Литовкин напомнил, что ВМФ России «видит» американские субмарины в Арктике, откуда «старается» их вытолкнуть.

В марте 2021 года издание The Drive обратило внимание на спутниковый снимок российской АПЛ, которая для облегчения всплытия могла оборудовать полынью посредством пуска торпеды.

В июне 2020 года газета «Известия» сообщила, что АПЛ проектов 885 и 885М ВМФ России смогут наносить удары гиперзвуковыми ракетами «Циркон» из-подо льда.

В октябре 2019 года в публикации на страницах ресурса LiveJournal военный эксперт Максим Климов заявил, что при стрельбе баллистическая ракета подводной лодки Р-30 «Булава-30» не предусматривает возможность прохода через лед.

