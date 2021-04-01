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Российскую подлодку засняли из космоса с «огромной дырой»

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Источник изображения: Фото: @gbrumfiel

Пробившую лед российскую атомную подводную лодку (АПЛ) засняли из космоса рядом с «огромной дырой». На соответствующие спутниковые снимки компании Maxar Technologies, опубликованные в Twitter, обратило внимание издание The Drive.

Согласно публикации, в ходе экспедиции «Умка-21» в Арктике во второй половине марта одна из трех российских субмарин для облегчения всплытия могла оборудовать полынью посредством пуска торпеды.

Снимок, на который обращает внимание издание, сделан 27 марта и показывает район южнее острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

The Drive пишет, что в диаметре полынья, имеющая форму круга, достигает около 24 метров.

Издание отмечает, что таким образом российские подводники продемонстрировали оперативную способность запускать баллистические ракеты во время военных действий.

В январе 2020 года «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России, сообщили, что АПЛ, выступающие носителями стратегического оружия, задействуют неуправляемые реактивные снаряды (НРС). Согласно газете, подобные изделия обеспечат образование прорубей, через которые и будут проходить баллистические ракеты.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Арктика
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