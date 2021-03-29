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ТАСС

Атомная подлодка провела торпедную стрельбу из-подо льда в Арктике

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Как сообщил главком ВМФ РФ Николай Евменов, стрельба проводилась в ходе экспедиции "Умка-21"

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Атомная подлодка провела торпедную стрельбу из-подо льда в ходе экспедиции "Умка-21" в Арктике. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину главком ВМФ РФ Николай Евменов.

По его словам, была выполнена "практическая торпедная стрельба атомной подводной лодкой из-подо льда с последующим оборудованием полыньи в точке всплытия торпеды и ее подъем на поверхность".

Адмирал доложил главе государства, что с 20 марта в районе архипелага Земля Франца Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории, покрытой сплошным льдом, под руководством Главного командования ВМФ проводится комплексная арктическая экспедиция "Умка-2021". В ходе нее впервые в истории российского Военно-морского флота выполнены всплытие из-подо льда трех атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров, полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе пары истребителей МиГ-31 с проходом географической точки Северного полюса. Кроме того, были проведены тактические учения подразделения арктической мотострелковой бригады в сложных метеоусловиях.

Евменов отметил, что комплекс учебно-боевых, научно-исследовательских и практических мероприятий различной направленности по единому замыслу и плану в приполярных районах выполняется впервые. Он рассказал, что экспедиция предусматривает 43 мероприятия, из которых к настоящему времени выполнены 35, в том числе 10 совместно с Русским географическим обществом. В экспедиции задействованы более 600 военнослужащих и гражданского персонала и около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники. "Все спланированные мероприятия проходят в суровых климатических условиях: в районе экспедиции средняя температура - минус 25-30 градусов по Цельсию; толщина ледяного покрова до 1,5 м; ветер в порывах достигает 32 м в секунду. <...> По итогам проведенных мероприятий образцы вооружения, военной и специальной техники, участвующие в военно-технических экспериментах, в целом подтвердили свои тактико-технические характеристики в условиях высоких широт и низких температур", - подчеркнул главком.

По его словам, проведение арктических ВМФ будет продолжено и в дальнейшем. "При этом основным условием каждой последующей экспедиции будет освоение новых, ранее не изученных районов", - доложил Евменов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
Военные учения
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