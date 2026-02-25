Германия получила первые бронетранспортёры Patria 6x6

Финская группа Patria 23 февраля 2026 года сообщила, что поставила германской армии первые пять колёсных бронетранспортеров Patria 6x6 в рамках международной программы Common Armoured Vehicle System (CAVS). Передача машин, изготовленных на финском предприятии Patria, была произведена "на прошлой неделе" на базе материально-технического обеспечения Бундесвера в Цайтхайне.

Первые полученные вооруженными силами Германии бронетранспортеры Patria 6x6 производства финской группы Patria, февраль 2026 года (с) Бундесвер

Ранее 18 декабря 2025 года группа Patria подписала с федеральным оборонным закупочным ведомством Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) министерства обороны Германии два рамочных контракта на поставку вооруженным силам Германии в рамках международной программы CAVS в общей сложности до 876 колёсных бронетранспортеров Patria 6x6 четырех различных модификаций на сумму более 2 миллиардов евро, включая первый твердый контракт на поставку 349 машин на сумму более 1 миллиарда евро, а также опционы на остальные 527 единиц. Это крупнейший единовременный контракт Patria на поставку бронетехники.

В апреле 2023 года Германия присоединилась к возглавляемой Patria многонациональной программе нового колёсного бронетранспортёра Common Armored Vehicle System (CAVS), членами которой к настоящему времени являются также Финляндия, Швеция, Латвия, Дания, Норвегия и Великобритания. Присоединение Германии к программе CAVS стало выбором платформы бронетранспортёра Patria 6x6 для замены в германском Бундесвере состоящих на вооружении с конца 1970-х годов колесных бронетранспортёров семейства TPz 1 Fuchs (6x6).

В 2024 году BAAINBw выдало Patria контракт стоимостью около 50 млн евро на совместную с немецкими подрядчиками разработку и испытания в интересах германской армии на базе БТР Patria 6x6 вариантов 120-мм самоходного миномета CAVS NEMO с минометным комплексом Patria NEMO и соответствующей машины управления огнем, включая их интеграцию с немецкими системами управления и связи (ADLER и D-LBO). В начале 2025 года были выделены 25 млн евро на поставку опытных образцов (двух образцов самоходного миномета и одного образца машины управления огнем) и проведение их квалификационных испытаний Бундесвером, которые должны быть завершены к концу 2027 года.

В заключенные рамочные контракты на поставку Бундесверу 876 машин семейства Patria 6x6 (в том числе 349 по твердому заказу) входят:

- десять линейных бронетранспортеров (Truppentransporter) в шведском варианте исполнения, которые компания Patria сможет быстро изготовить и поставить уже в начале 2026 года - первые пять из них и были переданы теперь.

- 170 БТР в варианте для перевозки саперных подразделений (Pioniergruppe), плюс опцион на еще 54 такие единицы.

- 48 БТР в варианте для перевозки разведывательных подразделений (Panzeraufklärungsgruppe), плюс опцион еще на 14 машин.

- 69 машин в варианте самоходного миномета (120-мм минометный комплекс NEMO на платформе CAVS), плюс опцион на 61 единицу.

- 52 единицы в варианте машины управления огнём минометов и артиллерии (Feuerleitfahrzeug), плюс опцион на 398 единиц.

За исключением варианта самоходного миномёта, все остальные закупаемые Германией машины на платформе Patria 6x6 должны штатно оснащаться дистанционно управляемым пулеметным боевым модулем Kongsberg RS4.

После поставки Германии первых машин, Patria должна передать лицензии и технологии по производству данных БТР своим немецким промышленным партнерам: Jungenthal Wehrtechnik (JWT) - дочерней компании FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG) - и DSL Defence Service Logistics GmbH (DSL) - дочерней компании KNDS Group, с которыми Patria подписала соглашение о промышленном сотрудничестве в начале 2024 года. Первые БТР, полностью произведенные в Германии, будут поставлены в 2027 году, и будут созданы полноценные местные производственные мощности для удовлетворения потенциальных будущих потребностей вооруженных сил Германии. Ранее в одном из документов министерства обороны Германии возможные потенциальные потребности в машинах семейства Patria 6x6 в соответствии с планами дальнейшего развертывания Бундесвера определялись до 3500 единиц.

30 августа 2021 года министерства обороны Латвии и Финляндии и Patria подписали рамочное соглашение о совместном производстве и приобретении бронетранспортеров 6х6 по программе CAVS, что стало первым производственным контрактом на эти машины. Первые серийные БТР Patria 6x6 были поставлены Латвии в октябре 2021 года. Patria заявляет, что суммарно получила от стран-участниц программы CAVS заказы на суммарно "почти 2000" бронетранспортеров Patria 6x6 и поставила к настоящему времени более 300 из них. Помимо армий Финляндии, Швеции, Латвии и Дании, эти БТР к настоящему времени получила также Украина, которой Латвия в 2025 году передала 42 машины нового производства.

30 сентября 2025 года в штабе финского командования материально-технического обеспечения (Puolustusvoimien logistiikkalaitos) был создан многонациональный проектный офис по управлению многонациональной программой CAVS.

Представленная впервые в 2019 году группой Patria новая бронированная платформа 6x6, по заявлению самого финского производителя, "сочетает все лучшие черты" ее основного нынешнего продукта в виде бронетранспортера Patria AMV с колесной формулой 8х8 и старых финских бронетранспортеров семейства Sisu\Patria XA с колесной формулой 6х6, и "упрощена и удешевлена" по сравнению с Patria AMV. Данную платформу не следует путать с ранее предлагавшимися Patria трехосными вариантами БТР AMV, не нашедшими заказчиков.