В России сообщили о первом полете Су-75

«Известия»: Первый полет истребителя Су-75 может состояться в 2026 году

Первый полет российского однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 (Checkmate) может состояться в 2026 году, сообщает газета «Известия».

По данным издания, новый самолет имеет хороший экспортный потенциал и желанная машина для Воздушно-космических сил России. «Машина получается малозаметной, маневренной, скоростной и всережимной, то есть как для воздушного боя, так и для выполнения ударных миссий», — пишет обозреватель Дмитрий Корнев.

Также в наступившем году, по данным автора, на ходовые испытания может выйти атомная подводная лодка «Хабаровск» проекта 09851, которая станет штатным носителем необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» с ядерной энергоустановкой, завершатся испытания замены ракеты «Тополь-М» и системы «Сармат» и будет передана Военно-морскому флоту России атомная субмарина К-572 «Пермь» проекта 885М «Ясень-М» — первый серийный носитель гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводным стартом.

В декабре обозреватель журнала The National Interest Брэндон Вайхерт допустил, что российский перспективный однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 отправится в первый полет уже в 2026 году.

В ноябре обозреватель издания TWZ Джозеф Тревитик заметил, что проект Су-75 выглядит многообещающим, а заявленные генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым планы, касающиеся данного боевого самолета, «в целом верны».