Войти
Lenta.ru

В России сообщили о первом полете Су-75

204
0
0
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости.

«Известия»: Первый полет истребителя Су-75 может состояться в 2026 году

Первый полет российского однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 (Checkmate) может состояться в 2026 году, сообщает газета «Известия».

По данным издания, новый самолет имеет хороший экспортный потенциал и желанная машина для Воздушно-космических сил России. «Машина получается малозаметной, маневренной, скоростной и всережимной, то есть как для воздушного боя, так и для выполнения ударных миссий», — пишет обозреватель Дмитрий Корнев.

Также в наступившем году, по данным автора, на ходовые испытания может выйти атомная подводная лодка «Хабаровск» проекта 09851, которая станет штатным носителем необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» с ядерной энергоустановкой, завершатся испытания замены ракеты «Тополь-М» и системы «Сармат» и будет передана Военно-морскому флоту России атомная субмарина К-572 «Пермь» проекта 885М «Ясень-М» — первый серийный носитель гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводным стартом.

В декабре обозреватель журнала The National Interest Брэндон Вайхерт допустил, что российский перспективный однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 отправится в первый полет уже в 2026 году.

В ноябре обозреватель издания TWZ Джозеф Тревитик заметил, что проект Су-75 выглядит многообещающим, а заявленные генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым планы, касающиеся данного боевого самолета, «в целом верны».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Checkmate
РС-12М2
Сармат МБР
Циркон-С 3М22
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
885 Ясень
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 05:23
  • 13355
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.01 01:24
  • 42
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 13.01 01:18
  • 1
МИД КНР призвал США не прикрывать интересы в Арктике защитой от Китая и России
  • 12.01 23:33
  • 3
О России и Иране - в свете последних событий
  • 12.01 18:23
  • 1
Противник утверждает, что ВС РФ начали применять БПЛА «Герань-5»
  • 12.01 18:16
  • 1
Удар «пустой болванкой Орешника»: стоит ли переживать о том, что без взрывчатки
  • 12.01 17:05
  • 2
Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
  • 12.01 15:47
  • 1
Ту-142МК впервые в истории ВМФ дозаправились в воздухе у Северного полюса
  • 12.01 13:38
  • 1
Возможно, оно сработает: российская армия придумала новый нестандартный способ защитить свои танки от атак беспилотников (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 12.01 13:26
  • 1
ВМФ создал авиадесантируемый подводный беспилотник для спасения подводников
  • 12.01 08:07
  • 0
Комментарий к "Соединенные Штаты могут захватить российский арсенал оружия в Венесуэле (The National Interest, США)"
  • 12.01 06:15
  • 0
Комментарий к "Великобритания пообещала Украине «Сумерки»"
  • 12.01 03:38
  • 0
Комментарий к "Пустые слова о конфликте на Украине обрекают НАТО на провал (The Times, Великобритания)"
  • 11.01 16:50
  • 2
ВМФ разработал подводный беспилотник в форме торпеды
  • 11.01 15:20
  • 1
США выходят из более 60 международных организаций, в том числе из структур ООН