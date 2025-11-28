Войти
В США перспективы российского Су-75 сравнили с «полетом фантазии»

Фото: Александр Мельников / РИА Новости
Фото: Александр Мельников / РИА Новости.

NI: Программа российского истребителя Су-75 начнет стремительно развиваться

Российский перспективный однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75, известный как Checkmate, может действительно отправиться в первый полет уже в 2026 году, пишет обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Брэндон Вайхерт.

Автор задается вопросом о том, не являются ли подобные планы полетом фантазии. «Если программа окажется успешной, она может повлиять на конкурентную динамику закупок истребителей, особенно среди стран, которые могут не иметь доступа к западным высококлассным истребителям или испытывать финансовые ограничения», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что российские планы по созданию на базе платформы Су-75 беспилотного аппарата отвечают современным тенденциям воздушного боя следующего поколения.

Автор пишет, что, несмотря на усилия западных стран, Россия успешно обходит введенные в ее отношении санкции, поскольку развивающиеся страны Глобального Юга продолжают покупать продукцию российского оборонно-промышленного комплекса. Вайхерт допускает, что в случае ослабления западных санкций против России программа Су-75 может начать стремительно развиваться.

«Если полет пройдет успешно — то есть, если он состоится в 2026 году, — Су-75 может еще больше укрепить позиции российского экспорта и дать понять таким конкурентам, как США и Китай, что Россия продолжает инвестировать в боевые самолеты нового поколения. Однако реальные боевые и эксплуатационные результаты, вероятно, будут через много лет, даже в лучшем случае», — заключил автор.

Ранее обозреватель американского издания TWZ Джозеф Тревитик отметил, что проект Су-75 выглядит многообещающим, а заявленные генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым планы, касающиеся данного боевого самолета, «в целом верны».

В октябре обозреватель американского издания National Security Journal Рубен Джонсон написал, что недавно распространившееся в сети «новое фото» указывает на предстоящие летные испытания российского перспективного легкого истребителя пятого поколения Су-75.

  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Checkmate
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
