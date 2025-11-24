Войти
Lenta.ru

В США согласились с Чемезовым по поводу Су-75 и ребенка

322
0
0
Фото: Sopotnicki / Shutterstock / Fotodom
Фото: Sopotnicki / Shutterstock / Fotodom.

TWZ: Проект российского стелс-истребителя Су-75 выглядит многообещающим

Проект российского перспективного одномоторного истребителя пятого поколения Су-75 выглядит многообещающим, а заявленные генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым планы, касающиеся данного боевого самолета, «в целом верны». Об этом пишет обозреватель американского издания TWZ Джозеф Тревитик.

Автор прокомментировал презентацию Су-75 (также известен как Checkmate), организованную Объединенной авиастроительной компанией (ОАК) на выставке Dubai AirShow 2025 в ОАЭ, и заявление начальника летной службы компании «Сухой» Сергея Богдана о том, что первый полет истребителя состоится в начале 2026 года.

«Судя по моделям и рендерам, представленным ОАК, конструкция Су-75 претерпела изменения, считая с 2021 года. Это включает в себя увеличение задних кромок обоих крыльев, флапероны теперь простираются по обеим сторонам хвостового оперения, а также удлинение оснований крыла в носовой части самолета. Также изменилась форма законцовок крыла, частей носовой и хвостовой частей самолета. Фонарь кабины пилота теперь имеет пилообразные кромки спереди и сзади», — утверждает обозреватель.

По его оценке, заявляемый российской стороной Су-75 как легкий истребитель скорее относится к среднетяжелому классу и действительно имеет некоторые стелс-характеристики. «Учитывая все вышесказанное, многое в проекте Checkmate, особенно планы относительно последующих его вариантов, как с экипажем, так и без, в настоящее время выглядят весьма многообещающими», — говорится в публикации.

Тревитик согласился с высказыванием Чемезова, который в ходе Dubai AirShow 2025 заявил, что на создание полноценного самолета уходит около 10-15 лет, тогда как «ребенка можно родить за девять месяцев, но самолету потребуется больше времени». «В то же время, это свидетельствует о том, что ОАК достигла высокого уровня зрелости базовой модели Су-75, не говоря уже о запуске ее в крупносерийное производство, которое может начаться не раньше, чем в следующем десятилетии», — уверяет автор.

Тревитик признает, что в настоящее время российский оборонно-промышленный комплекс сталкивается с большими вызовами, касающимися санкций, необходимости ритмичных поставок вооружений для специальной военной операции и растущей конкуренции со стороны игроков на мировом рынке, в частности, Китая. «В целом, пока еще очень многое предстоит узнать о том, когда прототип Су-75 впервые поднимется в небо, а также о том, когда и станут ли вообще какие-либо из более масштабных амбиций программы Checkmate, включая вариант беспилотника, реальностью», — заключает автор.

Ранее Telegram-канал AviaNews заметил, что Россия на выставке Dubai AirShow 2025 показала модель беспилотного варианта перспективного однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75.

В октябре обозреватель американского издания National Security Journal Рубен Джонсон заметил, что недавно распространившееся в сети «новое фото» указывает на предстоящие летные испытания российского перспективного легкого истребителя пятого поколения Су-75.

В феврале генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев сообщил о продвижении легкого тактического самолета пятого поколения Checkmate в том числе в страны Ближнего Востока.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
ОАЭ
Россия
США
Продукция
Checkmate
Компании
ОАК
Ростех
РОЭ
Сухой ПАО
Персоны
Михеев Александр
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 06:54
Комментарий к "На Западе заявили о победе российских С-400 над американскими Patriot"
  • 24.11 05:41
  • 0
Комментарий к "Ту-22М3М может нести МБР, стартовать с аэродрома в районе Красноярска , или с модифицированной автотрассы"
  • 24.11 04:56
  • 11580
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.11 03:20
  • 10
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 23.11 18:41
  • 9
Российский авиалайнер МС-21 будут укорачивать и дорабатывать — это позволит увеличить дальность полёта
  • 23.11 18:03
  • 1
Ту-22М3М может нести МБР(17 тонн ,2 боевых блока по 100 кт ,10000 км ) , стартовать с аэродрома в районе Красноярска ,или с модифицированной трассы Сибирь -Новосиб. -Краснноярск-Иркутск
  • 23.11 16:20
  • 1540
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.11 16:12
  • 40
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 23.11 05:31
  • 0
И еще к вопросу о русском патриотизме.
  • 22.11 21:12
  • 185
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 22.11 18:26
  • 18
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 22.11 15:44
  • 0
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 22.11 14:56
  • 2
Баллистика - траектории -минимально затратная ,настильная,планирующие боевые блоки
  • 22.11 04:50
  • 0
Комментарий к "Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?"
  • 21.11 18:47
  • 1
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300