В США согласились с Чемезовым по поводу Су-75 и ребенка

TWZ: Проект российского стелс-истребителя Су-75 выглядит многообещающим

Проект российского перспективного одномоторного истребителя пятого поколения Су-75 выглядит многообещающим, а заявленные генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым планы, касающиеся данного боевого самолета, «в целом верны». Об этом пишет обозреватель американского издания TWZ Джозеф Тревитик.

Автор прокомментировал презентацию Су-75 (также известен как Checkmate), организованную Объединенной авиастроительной компанией (ОАК) на выставке Dubai AirShow 2025 в ОАЭ, и заявление начальника летной службы компании «Сухой» Сергея Богдана о том, что первый полет истребителя состоится в начале 2026 года.

«Судя по моделям и рендерам, представленным ОАК, конструкция Су-75 претерпела изменения, считая с 2021 года. Это включает в себя увеличение задних кромок обоих крыльев, флапероны теперь простираются по обеим сторонам хвостового оперения, а также удлинение оснований крыла в носовой части самолета. Также изменилась форма законцовок крыла, частей носовой и хвостовой частей самолета. Фонарь кабины пилота теперь имеет пилообразные кромки спереди и сзади», — утверждает обозреватель.

По его оценке, заявляемый российской стороной Су-75 как легкий истребитель скорее относится к среднетяжелому классу и действительно имеет некоторые стелс-характеристики. «Учитывая все вышесказанное, многое в проекте Checkmate, особенно планы относительно последующих его вариантов, как с экипажем, так и без, в настоящее время выглядят весьма многообещающими», — говорится в публикации.

Тревитик согласился с высказыванием Чемезова, который в ходе Dubai AirShow 2025 заявил, что на создание полноценного самолета уходит около 10-15 лет, тогда как «ребенка можно родить за девять месяцев, но самолету потребуется больше времени». «В то же время, это свидетельствует о том, что ОАК достигла высокого уровня зрелости базовой модели Су-75, не говоря уже о запуске ее в крупносерийное производство, которое может начаться не раньше, чем в следующем десятилетии», — уверяет автор.

Тревитик признает, что в настоящее время российский оборонно-промышленный комплекс сталкивается с большими вызовами, касающимися санкций, необходимости ритмичных поставок вооружений для специальной военной операции и растущей конкуренции со стороны игроков на мировом рынке, в частности, Китая. «В целом, пока еще очень многое предстоит узнать о том, когда прототип Су-75 впервые поднимется в небо, а также о том, когда и станут ли вообще какие-либо из более масштабных амбиций программы Checkmate, включая вариант беспилотника, реальностью», — заключает автор.

Ранее Telegram-канал AviaNews заметил, что Россия на выставке Dubai AirShow 2025 показала модель беспилотного варианта перспективного однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75.

В октябре обозреватель американского издания National Security Journal Рубен Джонсон заметил, что недавно распространившееся в сети «новое фото» указывает на предстоящие летные испытания российского перспективного легкого истребителя пятого поколения Су-75.

В феврале генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев сообщил о продвижении легкого тактического самолета пятого поколения Checkmate в том числе в страны Ближнего Востока.