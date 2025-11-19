Россия показала беспилотный Су-75

Россия на выставке в ОАЭ показала беспилотный вариант истребителя Су-75

Россия на выставке Dubai AirShow 2025 в ОАЭ показала модель беспилотного варианта перспективного однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75. Об этом сообщает Telegram-канал AviaNews.

«Беспилотник, впервые представленный еще в 2022 году, получил обновленную конструкцию. Изменения в первую очередь коснулись крыла и задней части фюзеляжа», — говорится в публикации.

В октябре обозреватель американского издания National Security Journal (NSJ) Рубен Джонсон заметил, что недавно распространившееся в сети «новое фото» указывает на предстоящие летные испытания российского перспективного легкого истребителя пятого поколения Су-75.

В феврале генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев сообщил о продвижении легкого тактического самолета (ЛТС) пятого поколения Checkmate, известного как Су-75, в том числе в страны Ближнего Востока.