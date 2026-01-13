Сделать технику: какое новое оружие представит ОПК России в 2026 году

В 2026 году российская оборонная промышленность представит много новинок. Среди них — готовый к началу летных испытаний истребитель Су-75 Checkmate, подводная лодка «Хабаровск» — головной штатный носитель необитаемых подводных аппаратов с ядерной энергетической установкой «Посейдон», ракеты «Сармат» и многое другое. Как новая техника повысит обороноспособность страны — в материале «Известий».

В 2026 году российская оборонная промышленность представит много новинок. Среди них — готовый к началу летных испытаний истребитель Су-75 Checkmate, подводная лодка «Хабаровск» — головной штатный носитель необитаемых подводных аппаратов с ядерной энергетической установкой «Посейдон», ракеты «Сармат» и многое другое. Как новая техника повысит обороноспособность страны — в материале «Известий».

Полет Су-75 Checkmate

Первый полет новейшего одноместного сверхзвукового истребителя 5-го поколения, который уже известен как Су-75 Checkmate, ожидается в 2026 году.

Впервые он был представлен в виде макета на авиасалоне МАКС в августе 2021 года. Сейчас самолет готовится к началу испытаний.

Очевидно, что у СУ-75 очень хороший экспортный потенциал, но и для фронтовой авиации ВСК России — это желанная и ожидаемая машина. Эти самолеты должны прийти на cмену МиГ-29. А на мировом рынке вооружений они будут конкурировать с любыми самолетами поколений 4++ класса, современными F-16 и не только.

Машина получается малозаметной, маневренной, скоростной и всережимной, то есть как для воздушного боя, так и для выполнения ударных миссий. Однодвигательный реактивный истребитель в России строят впервые. В СССР такого класса самолетами были МиГ-21 и МиГ-23, которые выпускались тысячами экземпляров и долгие годы составляли основу фронтовой истребительной авиации ВВС СССР.

Секретный «Хабаровск»

На ходовые испытания в 2026 году может выйти атомная подводная лодка проекта 09851 «Хабаровск», строительство которой завершает ПО «Севмаш» в Северодвинске. Эта необычная подводная лодка может стать головным штатным носителем необитаемых подводных аппаратов с ядерной энергетической установкой «Посейдон». Они сейчас проходят испытания, и в них задействована подлодка специального назначения «Белгород». Но их штатным носителем, по мнению экспертов, предположительно, будет именно «Хабаровск».

Шесть пусковых установок «Посейдонов» должны быть размещены в носовой части подлодки. И, вполне возможно, что кроме больших аппаратов, она будет нести еще и комплекс торпедного оружия для самообороны.

В технических решениях «Хабаровска» использованы наработки по другой стратегической российской подводной лодке — проекта «Борей-А». Это гарантирует успешное завершение постройки, выход на испытания, а в дальнейшем и принятие на вооружение флота.

Межконтинентальные и гиперзвуковые ракеты

Наверняка в 2026 году состоятся очередные испытательные пуски новых твердотопливных межконтинентальных ракет, которые в 2026–2027 годах начнут замещать развернутые в самом конце 1990-х годов «Тополя-М». Вероятно, будут испытываться версии для шахтного и мобильного базирования.

Возможности новых ракет пока неизвестны, но можно предположить, что в них будет использовано более современное твердое топливо. Также вполне вероятно появление на них управляемых гиперзвуковых боевых блоков вместо обычных баллистических.

Скорее всего, их, в отличие от полезной нагрузки ракет «Авангард», можно будет отнести ко второму поколению гиперзвукового оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Тяжелый «Сармат»

Тяжелая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» должна выйти на финальный этап программы летных испытаний, после завершения которого будет принята на вооружение. Следом начнется их развертывание в составе полка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Ужуре на юге Красноярского края.

«Сармат» заменит в шахтных пусковых установках другую ракету такого же класса — «Воеводу», которая была создана под самый закат Советского Союза. По своим энергетическим возможностям новинка превосходит «Воеводу» и любые другие МБР не только в России, но и в мире.

Скорее всего, она будет нести несколько вариантов боевого оснащения — обычные баллистические боевые блоки в количестве не менее 10-–14 единиц или несколько гиперзвуковых планирующих блоков класса «изделие 4202», которое используется в комплексе «Авангард».

По своим боевым возможностям «Сармат» станет флагманом российских сил ядерного сдерживания.

Подводный «Циркон»

Аэробаллистические ракеты «Циркон» проявили себя в ходе СВО, и в 2026 году их выпуск увеличат. Почти наверняка сейчас ведутся работы по модернизации этих весьма успешных боеприпасов.

Первым серийным носителем варианта «Циркона» с подводным стартом станет атомная подводная лодка К-572 «Пермь» проекта 885М «Ясень-М». Она сейчас проходит программу испытаний и в 2026 году должна быть передана флоту.

Возможностями запуска «Цирконов» будут обладать и все строящиеся сейчас субмарины проекта «Ясень-М». В дальнейшем, в ходе модернизации, эти ракеты получат и ранее выпущенные «Ясени».

Таким образом противокорабельные и противоавианосные возможности российского ВМФ вырастут в несколько раз.

Зенитные FPV-дроны

Для сухопутных войск создается нескольких вариантов дронов-перехватчиков, которые могут решить вопрос противовоздушной обороны «малого неба», то есть защиты от FPV-дронов противника на линии боевого соприкосновения.

Создание FPV-перехватчиков с использованием в системе управления искусственного интеллекта обеспечит обнаружение и гарантированное поражение БПЛА-камикадзе противника. Немаловажный момент — стоимость такого решения окажется заметно ниже, чем ракет для зенитных комплексов.

Сейчас это крайне актуальная задача. Она может быть решена через внедрение продвинутых цифровых систем при массовом выпуске дронов, который уже освоил российский оборонно-промышленный комплекс.

Наземные роботы

Будут создаваться и новые образцы наземных дронов. Уже в 2025 году их применение в зоне СВО увеличилось в несколько раз. В 2026 году эта тенденция только усилится.

Дроны — огневые точки, дроны с ПТУР, мобильные автономные носители FPV-дронов, дроны для перевозки раненых и боекомплекта — их начнут широко применять в войсках. И предпосылки для этого уже есть. Немаловажно и то, что в 2026 году планируется завершить формирование нового рода войск — беспилотных систем — для повсеместного применения роботизированной техники. Прежде всего в этом заинтересованы сухопутные войска, но, конечно, не обойдут вниманием, морские и воздушные силы.

В общем, новинок будет много, все они востребованы Вооруженными силами РФ и нужны уже сегодня.

Дмитрий Корнев