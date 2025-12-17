Введён в строй пограничный патрульный корабль "Холмск" проекта 22120

Сообщают, что 9 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" состоялась церемония поднятия флага пограничных кораблей, катеров и судов обеспечения на построенном на этом предприятии пограничном патрульном корабле 2-го ранга "Холмск" проекта 22120 (шифр "Пурга") с заводским номером 061 (бортовой номер "461"), вошедшем в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ Российской Федерации. Корабль стал двенадцатым и последним в серии кораблем проекта 22120. По имеющимся сведениям, "Холмск" перейдет на Тихий океан и будет базироваться на Невельск на Сахалине.

Пограничный патрульный корабль 2-го ранга "Холмск" проекта 22120 (шифр "Пурга") с заводским номером 061, построенный в Санкт-Петербурге на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ Российской Федерации, на завершающем этапе испытаний на Балтийском море, ноябрь 2025 года (с) Телеграм-канал "Злой морячок"

Строительство пограничного патрульного корабля (ППК) 2-го ранга "Холмск" с заводским номером 061 велось на СФ "Алмаз" с 2023 года, спуск на воду был произведен 10 июня 2025 года, заводские ходовые испытания были начаты 28 октября 2025 года.

Данный проект 22120 (шифр "Пурга") был изначально разработан ООО "ПКБ "Петробалт" в качестве большого таможенного судна по заказу Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ) по заданию 2005 года. После отказа ФТС РФ в 2009 году от данного проекта, финансирование проекта продолжилось со стороны Пограничной службы ФСБ России, причем первоначально единицы проекта 22120 классифицировались в Пограничной службе как пограничные патрульные суда (ППС), а с 2018 года - как пограничные патрульные корабли (ППК) 2-го ранга, но при этом периодически даже официально иногда именуются пограничными патрульными судами. Доработка проекта для нужд Пограничной службы была осуществлена под эгидой ЗАО "Спецстройпроект" (Москва).

Головное патрульное судно проекта 22120 с заводским номером 050 было заложено на ОАО "Морской завод "Алмаз" (в настоящее время - Василеостровская площадка ПАО СФ "Алмаз") изначально для ФТС РФ 25 июня 2006 года и после достройки уже для нового заказчика вошло в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России 29 апреля 2011 года как ПС-581. Осенью 2011 года Северным морским путем судно перешло к месту постоянно базирования в Невельск на Сахалине, затем оно переименовывалось в ППС-824, затем в ПС-824, а в июле 2017 года получило название "Контр-адмирал Колчин Е.С.".

Вслед за ним с 2011 года к настоящему времени на СФ "Алмаз" по различным контрактам для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России было построено еще 11 патрульных кораблей этого проекта, несколько отличающихся друг от друга - "Контр-адмирал Дианов" (изначально ПС-825, заводской номер 051, введен в строй 5 июля 2013 года), "Камчатка" (заводской номер 052, введен в строй 23 ноября 2018 года), "Забайкалье" (заводской номер 053, введен в строй в июле 2019 года), "Таймыр" (заводской номер 054, введен в строй 10 июля 2020 года), "Адмирал Угрюмов" (заводской номер 055, введен в строй 16 августа 2021 года), "Ладога" (заводской номер 056, введен в строй 29 сентября 2021 года), "Приморье" ( изначально ППК-831, заводской номер 057, введен в строй 30 сентября 2022 года, название присвоено в сентябре 2025 года), "Подольск" (заводской номер 058, введен в строй 11 ноября 2023 года), "Уфа" (заводской номер 059, введен в строй 29 декабря 2023 года), "Сахалин" (заводской номер 060, введен в строй 18 декабря 2024 года) и теперь "Холмск" (заводской номер 061).

Последние четыре корабля серии, начиная с "Подольска", получили вооружение в виде 30-мм шестиствольной артиллерийской установки АК-306 на баке.

В настоящее время ППК "Контр-адмирал Колчин Е.С.", "Контр-адмирал Дианов" и "Адмирал Угрюмов" базируются на Невельск на Сахалине, "Камчатка", "Забайкалье", "Таймыр", "Уфа" и "Сахалин" - на Петропавловск-Камчатский на Камчатке, "Подольск" - на Шикотане на Курильских островах, а "Приморье" - на Находку. ППК "Ладога" базируется на Мурманск.

Пограничный патрульный корабль 2-го ранга "Холмск" проекта 22120 (шифр "Пурга") с заводским номером 061, построенный в Санкт-Петербурге на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ Российской Федерации, на завершающем этапе испытаний на Балтийском море, ноябрь 2025 года (с) Телеграм-канал "Злой морячок"

(с) mitropolia.spb.ru