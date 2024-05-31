Спущен на воду пограничный патрульный корабль "Сахалин" проекта 22120

Сообщают, что 28 мая 2024 года на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" в Санкт-Петербурге состоялся спуск на воду пограничного патрульного корабля 2-го ранга "Сахалин" проекта 22120 (шифр "Пурга") с заводским номером 060 (бортовой номер "460"), строящегося для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. Это одиннадцатый корабль проекта 22120.

Спущенный на воду на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" строящийся для Пограничной службы ФСБ России одиннадцатый пограничный патрульный корабль "Сахалин" проекта 22120 (заводской номер 060). Санкт-Петербург, 28.05.2024 (с) Curious / forums.airbase.ru

"Сахалин" стал третьим после введенных в строй в 2023 году "Подольска" и "Уфы" кораблем проекта 22120, получившим вооружение - в виде 30-мм шестиствольной артиллерийской установки АК-306 на баке.

Напомним, что данный проект 22120 (шифр "Пурга") был изначально разработан ООО "ПКБ "Петробалт" в качестве большого таможенного судна по заказу Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ) по заданию 2005 года. После отказа ФТС РФ в 2009 году от данного проекта, финансирование проекта продолжилось со стороны Пограничной службы ФСБ России, причем первоначально единицы проекта 22120 классифицировались в Пограничной службе как пограничные патрульные суда (ППС), а с 2018 года - как пограничные патрульные корабли (ППК) 2-го ранга, но при этом периодически даже официально иногда именуются пограничными патрульными судами. Доработка проекта для нужд Пограничной службы была осуществлена под эгидой ЗАО "Спецстройпроект" (Москва).

Головное патрульное судно проекта 22120 с заводским номером 050 было заложено на ОАО "Морской завод "Алмаз" (в настоящее время - Василеостровская площадка ПАО СФ "Алмаз") изначально для ФТС РФ 25 июня 2006 года и после достройки уже для нового заказчика вошло в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России 29 апреля 2011 года как ПС-581. Осенью 2011 года Северным морским путем судно перешло к месту постоянно базирования в Невельск на Сахалине, затем оно переименовывалось в ППС-824, затем в ПС-824, а в июле 2017 года получило название "Контр-адмирал Колчин Е.С.".

Вслед за ним с 2011 года к настоящему времени на СФ "Алмаз" по различным контрактам для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России было построено еще девять патрульных кораблей этого проекта, несколько отличающихся друг от друга - "Контр-адмирал Дианов" (изначально ПС-825, заводской номер 051, введен в строй 5 июля 2013 года), "Камчатка" (заводской номер 052, введен в строй 23 ноября 2018 года), "Забайкалье" (заводской номер 053, введен в строй в июле 2019 года), "Таймыр" (заводской номер 054, введен в строй 10 июля 2020 года), "Адмирал Угрюмов" (заводской номер 055, введен в строй 16 августа 2021 года), "Ладога" (заводской номер 056, введен в строй 29 сентября 2021 года), ППК-831 (заводской номер 057, введен в строй 30 сентября 2022 года, по некоторым данным, корабль должен был получить название "Роман Чемерюк", но точные сведения о присвоении ему этого наименования отсутствуют), "Подольск" (заводской номер 058, введен в строй 11 ноября 2023 года) и "Уфа" (заводской номер 059, введен в строй 29 декабря 2023 года).

В настоящее время ППК "Контр-адмирал Колчин Е.С.", "Контр-адмирал Дианов" и "Адмирал Угрюмов" базируются на Невельск на Сахалине, "Камчатка", "Забайкалье" и "Таймыр" - на Петропавловск-Камчатский на Камчатке, а ППК-831 - на Находку. ППК "Ладога" базируется на Мурманск. ППК "Подольск" планируется к базированию на Шикотане на Курильских островах, а ППК "Уфа" планируется к базированию на Петропавловск-Камчатский.

Сообщается, что сейчас на СФ "Алмаз" находятся в стадии постройки еще один корабль проекта 22120 с заводским номером 061, на котором, возможно, строительство серии и будет завершено.

Спуск на воду (вывод из плавучего дока) на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" строящегося для Пограничной службы ФСБ России одиннадцатого пограничного патрульного корабля "Сахалин" проекта 22120 (заводской номер 060). Санкт-Петербург, 28.05.2024 (с) Curious / forums.airbase.ru