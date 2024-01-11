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Введен в строй пограничный патрульный корабль "Уфа" проекта 22120

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Сообщают, что 29 декабря 2023 года в Высоцке на Балтике состоялась церемония поднятия флага пограничных кораблей, катеров и судов обеспечения на пограничном патрульном корабле 2-го ранга "Уфа" проекта 22120 (шифр "Пурга") с заводским номером 059 (бортовой номер "459"), вошедшем в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ Российской Федерации.Корабль был построен на АО "Судостроительная фирма "Алмаз" в Санкт-Петербурге и стал десятым в серии кораблем проекта 22120. "Уфа" перейдет на Тихий океан и будет базироваться на Петропавловск-Камчатский.

Построенный на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" для Пограничной службы ФСБ России десятый пограничный патрульный корабль "Уфа" проекта 22120 (заводской номер 059). Санкт-Петербург, 11.11.2023 (с) Curious / forums.airbase.ru

Спуск на воду корабля "Уфа" был произведён на СФ "Алмаз" 17 июня 2023 года. "Уфа" стал вторым после введенного в строй чуть ранее в 2023 году "Подольска" кораблем проекта 22120, получившим вооружение - в виде 30-мм шестиствольной артиллерийской установки АК-306 на баке.

Напомним, что данный проект 22120 (шифр "Пурга") был изначально разработан ООО "ПКБ "Петробалт" в качестве большого таможенного судна по заказу Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ) по заданию 2005 года. После отказа ФТС РФ в 2009 году от данного проекта, финансирование проекта продолжилось со стороны Пограничной службы ФСБ России, причем первоначально единицы проекта 22120 классифицировались в Пограничной службе как пограничные патрульные суда (ППС), а с 2018 года - как пограничные патрульные корабли (ППК) 2-го ранга, но при этом периодически даже официально иногда именуются пограничными патрульными судами. Доработка проекта для нужд Пограничной службы была осуществлена под эгидой ЗАО "Спецстройпроект" (Москва).

Головное патрульное судно проекта 22120 с заводским номером 050 было заложено на ОАО "Морской завод "Алмаз" (в настоящее время - Василеостровская площадка ПАО СФ "Алмаз") изначально для ФТС РФ 25 июня 2006 года и после достройки уже для нового заказчика вошло в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России 29 апреля 2011 года как ПС-581. Осенью 2011 года Северным морским путем судно перешло к месту постоянно базирования в Невельск на Сахалине, затем оно переименовывалось в ППС-824, затем в ПС-824, а в июле 2017 года получило название "Контр-адмирал Колчин Е.С.".

Вслед за ним с 2011 года к настоящему времени на СФ "Алмаз" по различным контрактам для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России было построено еще семь патрульных кораблей этого проекта, несколько отличающихся друг от друга - "Контр-адмирал Дианов" (изначально ПС-825, заводской номер 051, введен в строй 5 июля 2013 года), "Камчатка" (заводской номер 052, введен в строй 23 ноября 2018 года), "Забайкалье" (заводской номер 053, введен в строй в июле 2019 года), "Таймыр" (заводской номер 054, введен в строй 10 июля 2020 года), "Адмирал Угрюмов" (заводской номер 055, введен в строй 16 августа 2021 года), "Ладога" (заводской номер 056, введен в строй 29 сентября 2021 года), ППК-831 (заводской номер 057, введен в строй 30 сентября 2022 года, по некоторым данным, корабль должен был получить название "Роман Чемерюк", но точные сведения о присвоении ему этого наименования отсутствуют) и "Подольск" (заводской номер 058, введен в строй 11 ноября 2023 года).

В настоящее время ППК "Контр-адмирал Колчин Е.С.", "Контр-адмирал Дианов" и "Адмирал Угрюмов" базируются на Невельск на Сахалине, а "Камчатка", "Забайкалье" и "Таймыр" - на Петропавловск-Камчатский на Камчатке. ППК "Ладога" базируется на Мурманск. ППК-831 прибыл к месту базирования в Находку 2 октября 2023 года. ППК "Подольск" планируется к базированию на Шикотане на Курильских остроах.

Сообщается, что сейчас на СФ "Алмаз" находятся в стадии постройки еще два корабля проекта 22120 с заводскими номерами 060 и 061, на которых, возможно, строительство серии и будет завершено.

Введённый в строй Пограничной службы ФСБ России построенный на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" десятый пограничный патрульный корабль "Уфа" проекта 22120 (заводской номер 059). Высоцк, 29.12.2023 (с) "Вести Башкортостан"

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Страны
Россия
Компании
Спецстрой России
Проекты
2020-й год
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