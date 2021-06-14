Спущен на воду пограничный патрульный корабль «Ладога» проекта 22120

Как сообщают, 10 июня 2021 года на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" в Санкт-Петербурге традиционно без особой огласки был произведен спуск на воду пограничного патрульного корабля 2-го ранга "Ладога" (заводской номер 056) проекта 22120 (шифр "Пурга"), строящегося для Пограничной службы ФСБ России. Это седьмой корабль проекта 22120, причем ни о заказе данной единицы, ни о начале ее строительства ранее публично не сообщалось.

Вывод в плавучий док для спуска на воду строящегося на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" для Пограничной службы ФСБ России пограничного патрульного корабля "Ладога" (заводской номер 056) проекта 22120. Санкт-Петербург, 10.06.2021 (с) Владимир Алмазов / vk.com (via sdelanounas.ru )

Напомним, что точно также 15 апреля 2021 года на СФ "Алмаз" без огласки был произведен спуск на воду однотипного корабля "Адмирал Угрюмов" (заводской номер 055) - шестого корабля проекта 22120 для Пограничной службы ФСБ России, причем о его заказе и строительстве ранее также не сообщалось. Тогда же в эллинге СФ "Алмаз" впервые "засветился" и строящийся следующий корабль "Ладога" (заводской номер 056). Можно предположить, что данные корабли проекта 22120 с заводскими номерами 055 и 056 были заказаны ФСБ России по одному контракту.

Данный проект 22120 (шифр "Пурга") был разработан ООО "ПКБ "Петробалт" в качестве большого таможенного судна по заказу Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ) по заданию 2005 года. После отказа ФТС РФ в 2009 году от данного проекта, финансирование проекта продолжилось со стороны Пограничной службы ФСБ России, причем первоначально единицы проекта 22120 классифицировались в Пограничной службе как пограничные патрульные суда (ППС), а с 2018 года классифицруются как пограничные патрульные корабли (ППК) 2-го ранга. Всего, таким образом, к настоящему времени для Пограничной службы ФСБ России построено шесть кораблей этого типа.

Головное патрульное судно проекта 22120 с заводским номером 050 было заложено на ОАО "Морской завод "Алмаз" (в настоящее время - Василеостровская площадка ПАО СФ "Алмаз") изначально для ФТС РФ 25 июня 2006 года и после достройки для нового заказчика вошло в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России 29 апреля 2011 года как ПС-581. Осенью 2011 года Северным морским путем судно перешло к месту постоянно базирования в Невельск на Сахалине, затем оно переименовывалось в ППС-824, затем в ПС-824, а в июле 2017 года получило название "Контр-адмирал Колчин Е.С.".

Второе патрульное судно ПС-825 модифицированного проекта 22120 с заводским номером 051 было начато постройкой на СФ "Алмаз" в апреле 2011 года, церемония закладки состоялась 25 ноября 2011 года. Судно вошло в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России 5 июля 2013 года, в сентябре того же года также перейдя в Невельск на Сахалине. Судно некоторое время обозначалось как ППС-825, затем снова как ПС-825, а с сентября 2018 года носит название "Контр-адмирал Дианов".

В конце 2016 года СФ "Алмаз" был заключен с ФСБ России контракт на постройку еще одного патрульного судна (корабля) проекта 22120 с заводским номером 052, начальная (максимальная) цена контракта составляла 1,76364437 млрд рублей 44 копейки. Закладка патрульного судна "Камчатка" (заводской номер 052) по данному контракту была произведена на СФ "Алмаз" 24 мая 2017 года, корабль "Камчатка" был спущен на воду 17 мая 2018 года и вошел в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России 23 ноября 2018 года.

В феврале 2018 года СФ "Алмаз" был заключен новый контракт с ФСБ России на строительство еще двух пограничных патрульных кораблей проекта 22120 с заводскими номерами 053 и 054, со сроком сдачи обеих в 2019 году. Церемония закладки обеих кораблей "Забайкалье" (заводской номер 053) и "Таймыр" (заводской номер 054) по данному контракту была произведена на заводе 30 мая 2018 года. Спуск на воду корабля "Забайкалье" был произведен в конце апреля 2019 года, а в июле 2019 года корабль вошел в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, хотя официальных сообщений об этом не было. В августе-сентябре 2019 года ППК "Камчатка" и "Забайкалье" осуществили совместный переход с Балтики на Север и оттуда Северным морским путем к месту постоянного базирования на Камчатку, куда прибыли 1 октября 2019 года. "Таймыр" (заводской номер 054) был спущен на воду на СФ "Алмаз" в начале июля 2019 года, однако в строй он был введен только год спустя, 10 июля 2020 года. 25 сентября 2020 года "Таймыр" прибыл к месту постоянного базирования на Камчатку.